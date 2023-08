Japão x Suécia: resultado do jogo hoje, 11; quem ganhou na Copa

Japão e Suécia se enfrentaram hoje, sexta-feira, 11 de agosto (11/08), pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 4h30min (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Eden Park, na Nova Zelândia.

Japão x Suécia: qual foi o resultado do jogo hoje, 11; quem ganhou?

O placar foi aberto pela sueca Amanda Ilestedt aos 32 minutos do primeiro tempo. Aos seis minutos do segundo tempo, Filippa Angeldahl ampliou a vantagem, em cobrança de pênalti confirmado após analise do VAR.

Aos 29 minutos da metade final, outro pênalti, desta vez a favor do Japão. Riko Ueki, que sofreu o lance ofensivo, fez a cobrança, mas bateu a bola na trave.

Aos 42 minutos do segundo tempo o Japão reduziu a diferença, com gol de Honoka Hayashi. As japonesas, no entanto, não conseguiram igualar o placar, mesmo com a grande quantidade de acréscimos - foram 11 minutos a mais antes do apito final.