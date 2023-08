Austrália elimina França nos pênaltis e vai à semifinal da Copa feminina

Como tem sido recorrente neste Mundial, as anfitriãs contaram com bastante apoio da torcida e quase 50 mil pessoas acompanharam o duelo em Brisbane.

Com o resultado, as mandantes fazem sua melhor campanha da história na Copa e quebram um tabu em relação às anfitriãs que não avançavam para as semis.

A Austrália se classificou para a semifinal da Copa do Mundo Feminina neste sábado, 12, ao derrotar a França nos pênaltis por 7-6, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

Gols perdidos de cada lado mantiveram placar zerado no primeiro tempo. A França começou controlando mais o jogo e perdeu a chance de abrir o placar com Lakrar, aos 11 minutos. Austrália cresceu no final da primeira etapa e também teve ótima oportunidade, mas Fowler parou em carrinho salvador de De Almeida.

Sam Kerr começou na reserva, mas entrou incendiando a partida. O técnico Tony Gustavsson seguiu com sua principal jogadora no banco, entrando somente no início do segundo tempo. A atacante criou vários lances de perigo quando substituiu Van Egmond.



Austrália pressionou mais na etapa final, mas jogo seguiu disputado e empate por 0 x 0 gerou tempo extra.