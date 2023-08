Inglaterra bate a Colômbia e encara a Austrália nas semifinais da Copa do Mundo feminina

A Copa do Mundo feminina está em seus últimos dias. Neste sábado, 12, a Inglaterra venceu a Colômbia, de virada, por 2 a 1, e ficou mais próxima da conquista do título. Santos abriu o placar para as colombianas, mas Hemps e Russo estavam lá para virar para a Inglaterra e colocar a seleção europeia na semifinal.

As britânicas dominaram as ações da partida, mas a Colômbia também teve seus momentos de brilho. Leicy Santos marcou um golaço e Linda Caicedo se destacou novamente. Contudo, a Inglaterra conseguiu seus gols e, depois, apenas segurou o resultado.

Agora, a Inglaterra enfrentará as donas da casa. A Austrália bateu a França nos pênaltis, mais cedo neste sábado, por 7 a 6, e chega confiante de que conseguirá uma vaga na grande decisão com o apoio de sua torcida.

O jogo

A partida começou com domínio inglês. A Inglaterra ficou mais com a posse da bola, mas trocava muitos passes e, por conta do nervosismo envolvido em um duelo de quartas de final de Copa do Mundo, não conseguia criar muito. Quando os nervos se acalmaram, as inglesas conseguiram finalizar algumas vezes, mas não marcaram.

A Colômbia, por sua vez, se propôs a jogar no contra-ataque; porém, mesmo assim, fazia a marcação pressão. As melhores chances colombianas vieram dos pés de Linda Caicedo, atacante de apenas 18 que vem chamando a responsabilidade neste Mundial.

E foi com esse panorama que a Colômbia abriu o placar aos 44 minuts da primeira etapa. Caicedo tocou para Leicy Santos, que estava aberta do lado direito. A jogadora bateu no gol e fez um golaço de fora da área, encobrindo a goleira Mary Earps.