Dia 17 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Aitana Bonmatí comemora gol no jogo Suíça x Espanha pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Saeed KHAN / AFP

Japão 3x1 Noruega Jogadoras do Japão comemoram gol contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Marty MELVILLE / AFP No outro duelo deste sábado, o Japão enfrentou a Noruega também pelas oitavas do Mundial. As asiáticas conseguiram aplicar um 3 a 1 nas escandinavas e conquistaram a classificação no Estádio de Wellington, na Nova Zelândia. As japonesas até abriram o placar com um gol contra de Syrstad Engen, mas levaram o empate ainda no primeiro tempo com Reiten. A equipe só conseguiu superar a Noruega na segunda etapa, graças aos tentos de Shimizu e Miyazawa.