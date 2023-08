África do Sul x Itália: resultado do jogo hoje, 2; quem ganhou

África do Sul e Itália jogaram hoje, quarta, 2 de agosto (02/08), pelo Grupo G da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e veja quem ganhou

África do Sul e Itália se enfrentaram hoje, quarta-feira, 2 de agosto (02/08), pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 4 horas (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia.

África do Sul x Itália: qual foi o resultado do jogo hoje, 2; quem ganhou?

A Itália abriu o placar, com pênalti de Arianna Caruso aos 11 minutos do primeiro tempo. Aos 32 minutos, porém, Benedetta Orsi marcou gol contra e igualou o jogo.



A virada sul-africana veio aos 22 minutos do segundo tempo, pelos pés de Hildah Magaia. Aos 29, Arianna Caruso empatou para a seleção do país europeu.

Já aos 47 do segundo tempo, com a Itália quase garantida nas oitavas de final, Thembi Kgatlana fez o terceiro da África do Sul. Com diversas interrupções, a partida teve 17 minutos de acréscimo na metade final, mas o placar se manteve com a vantagem das sul-africanas.

África do Sul vence Itália e se classifica para oitavas de final em segundo lugar no grupo G da Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Marty Melville / AFP

Com o resultado, a Itália encerra sua participação na Copa do Mundo feminina 2023, ainda na fase de grupos. A África do Sul, após excelente campanha nas eliminatórias africanas, precisou suar na competição global, mas avança às oitavas de final. Agora elas enfrentam a seleção da Holanda, no próximo domingo, 6.



Copa do Mundo Feminina: África do Sul e Itália estão no Grupo G



Suécia (9 pontos)



África do Sul (4 pontos)



Itália (3 pontos)



Argentina (1 ponto)



Copa do Mundo Feminina: África do Sul e Itália estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de África do Sul e Itália

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Itália

O elenco de jogadoras italianas irá para o primeiro torneio desde que o Campeonato Italiano se profissionalizou, em busca de deixar para trás a eliminação na Eurocopa do ano passado.

África do Sul

A seleção sul-africana conquistou o título de campeã da Copa Africana de Nações, vencendo todas as suas partidas. Agora, elas irão disputar sua segunda Copa do Mundo, no grupo da Suécia, Itália e Argentina.

