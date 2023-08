Argentina x Suécia: resultado do jogo hoje, 2; quem ganhou

Argentina e Suécia jogaram hoje, quarta, 2 de agosto (02/08), pelo Grupo G da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e veja quem ganhou

Argentina e Suécia se enfrentaram hoje, quarta-feira, 2 de agosto (02/08), pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 4 horas (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália.

Argentina x Suécia: qual foi o resultado do jogo hoje, 2; quem ganhou?

A Argentina entrou em campo com poucas chances de seguir na competição. A seleção portenha precisava não apenas vencer a Suécia, mas dependia também de um empate entre África do Sul e Itália.



As suecas, por sua vez, fizeram campanha forte na fase de grupos e são uma das seleções favoritas ao primeiro lugar na Copa do Mundo feminina 2023. Começando o jogo já com seis pontos, a equipe já estava classificada às oitavas de final.

Isso não impediu a Suécia de manter um jogo agressivo. A seleção do país europeu cometeu 21 das 28 faltas registradas ao longo da partida.

Os dois gols da Suécia vieram no segundo tempo. Aos 21 minutos, Rebecka Blomqvist marcou o primeiro, com Elin Rubensson ampliando o placar já quase no fim do jogo, aos 45 minutos.

Com a vitória sobre a Argentina pela terceira rodada do grupo G, Suécia consolida segunda melhor campanha da Copa do Mundo Feminina 2023 até o momento Crédito: Saeed Khan / AFP

Com o resultado, a Suécia segue às oitavas de final com a segunda melhor campanha da competição até o momento. São três vitórias e apenas um gol sofrido, deixando o saldo positivo em oito marcações. Apenas o Japão, que também venceu as três partidas, está em melhor posição: foram 11 gols, e a rede das japonesas não balançou nenhuma vez.



A próxima partida da Suécia acontece no domingo, 6, às 6 da manhã. Elas enfrentam os Estados Unidos, atuais campeãs, que vêm de um empate suado contra Portugal.

Copa do Mundo Feminina: Argentina e Suécia estão no Grupo G



Suécia (9 pontos)



África do Sul (4 pontos)



Itália (3 pontos)



Argentina (1 ponto)



Copa do Mundo Feminina: Argentina e Suécia estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Argentina e Suécia

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Suécia

A Suécia ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo Feminina na França, em 2019, e em segundo nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. Agora, o time sonha em conquistar o sonhado título na Copa da Austrália e Nova Zelândia.

Argentina

Essa é a quarta vez que a seleção feminina da Argentina participa da Copa do Mundo e ela tem um objetivo claro: passar pela primeira vez para as oitavas de final.

