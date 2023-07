Marta se emociona após receber cartas de familiares antes da estreia na Copa Feminina

Repórter do caderno de Esportes

Seleção brasileira irá estrear no certame na segunda-feira, 24, diante do Panamá, às 8 horas (horário de Brasília)

Às vésperas da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, a CBF preparou uma surpresa para as atletas que emocionou a camisa 10, Marta. Ao voltar dos treinos, as jogadoras receberam cartas e presentes de seus familiares.

A maior jogadora de todos os tempos foi recepcionada com as palavras da mãe, dona Tereza, e da namorada, também jogadora de futebol, Carrie Lawrence. Nas redes sociais, ela compartilhou o momento com lágrimas nos olhos.

"Dá para aguentar isso, gente? Vou mostrar para vocês. Cheguei do treino e tinha essa santinha aqui em cima da minha cama, uma carta, que alguém escreveu com as palavras da minha mãe, obviamente, porque ela não sabe escrever. E essa daqui, da Carrie, da querida. Não tem como não chorar", falou a craque.

O Brasil irá estrear na Copa do Mundo Feminina na segunda-feira, 24, quando enfrenta o Panamá às 8 horas (horário de Brasília). A seleção brasileira faz parte do Grupo F com França, Panamá e Jamaica.