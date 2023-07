Dia 5 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

O quinto dia de disputas da Copa do Mundo Feminina ficou marcado pela estreia com pé direito da seleção brasileira, que superou a equipe do Panamá com grande facilidade. Outros dois jogos movimentaram a madrugada desta segunda-feira, 24: Itália x Argentina e Alemanha x Marrocos.

Para encerrar os confrontos deste dia, Colômbia e Coreia do Sul entram em campo às 23 horas (de Brasília), pelo Grupo H, no Sidney Football Stadium. Este duelo marca, também, o fim da primeira rodada do Mundial sediado na Austrália e Nova Zelândia.

Brasil x Panamá

A seleção brasileira superou o nervosismo natural de uma estreia em Copa do Mundo e confirmou o favoritismo contra o Panamá. Sem maiores dificuldades, o Brasil venceu por 4 a 0, com gols de Ary Borges (3x) e Bia Zaneratto, e assumiu a liderança do grupo F. O palco do confronto foi o estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália.

Ary Borges foi o grande destaque da partida. Mesmo sendo volante de origem, a atleta mostrou um vasto repertório ofensivo ao balançar as redes três vezes e ainda dar uma assistência.

Com o empate em 0 a 0 entre a favorita França e a Jamaica, as brasileiras se isolaram na liderança do grupo F, com três pontos somados. O próximo desafio da amarelinha será justamente contra as europeias, no próximo sábado, 29, às 7 horas, no Brisbane Stadium.

Itália x Argentina

Para abrir a madrugada de jogos, Itália e Argentina entraram em campo às 3 horas (de Brasília). As italianas levaram a melhor no confronto váilido pelo grupo G e venceram por 1 a 0, com gol de Cristiana Girelli, já nos minutos finais da segunda etapa. O Estádio Eden Park, na Nova Zelândia, recebeu a partida.

Jogadoras da Itália comemorando o gol da vitória contra a Argentina, na estreia da Copa Crédito: Saeed KHAN/AFP

Alemanha x Marrocos

A Alemanha, por sua vez, não tomou conhecimento do Marrocos e aplicou uma goleada acachapante, a maior de toda a primeira rodada da Copa do Mundo Feminina. A seleção europeia venceu por 6 a 0, no Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália. Os gols foram marcados por Alexandra Popp (2x), Klara Bühl, Hanane Aït El Haj (contra), Yasmin Mrabet (contra) e Lea Schüller.