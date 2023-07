Copa do Mundo Feminina no Fifa Plus ao vivo: assistir online e grátis

O streaming é mais uma opção para conferir os jogos da Copa do Mundo Feminina. Saiba como acessar e assistir ao vivo o Fifa Plus, que é grátis e online

A plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Futebol (Fifa) está com sinal liberado para todos os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2023. Disponível no Brasil, o Fifa+ (Fifa Plus) é um serviço voltado para os amantes de futebol com transmissões ao vivo das partidas.

Copa do Mundo Feminina 2023: CONFIRA jogos do Brasil, horário e guia completo



Bem como a Netflix, a Amazon Prime Video ou a HBO Max, o Fifa Plus possui conteúdos exclusivos para os assinantes assistirem quando e onde quiserem, diretamente no site ou no app disponível para download na Apple Store e Play Store.

Fifa Plus: como acessar e assistir online e grátis aos jogos da Copa do Mundo Feminina

Não é necessário realizar cadastro ou pagar para conseguir assistir aos jogos transmitidos no Fifa+, apenas clicar no painel de partida.

No entanto, a opção do cadastro oferece uma experiência personalizada no streaming a partir do registro do nome, e-mail, data de nascimento, país de residência e idioma de preferência.

Na plataforma, o público tem acesso a notícias, documentários exclusivos, melhores momentos e até estatísticas dos ataques e defesas para os times.



Copa do Mundo Feminina: quanto custa a assinatura no Fifa+?



Diferentemente da maioria dos outros serviços de streaming, o Fifa+ é 100% gratuito. Basta apenas fazer um cadastro na plataforma.

Além do Fifa Plus, onde assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina 2023?



Além do Fifa Plus, há diversas formas de assistir gratuitamente aos jogos da Copa do Mundo. Os jogos também serão transmitidos ao vivo pela internet e de graça no Globoplay e no canal do Youtube do Casimiro, o CazeTV.

O sinal de toda a programação da TV Globo fica disponível online e gratuitamente na plataforma da emissora, a Globoplay.

Para assistir a Copa do Mundo Feminina no canal do Casimiro, é necessário entrar no YouTube e pesquisar por CazeTV. O canal irá transmitir as 64 partidas, além da cobertura produzida por Casimiro com correspondente na Austrália e na Nova Zelândia.

Copa do Mundo Feminina 2023



Bem como na copa masculina, as 32 seleções estão divididas em oito grupos de quatro equipes cada. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

A partir da fase mata-mata quem perder vai para casa. Para levantar o troféu, a seleção campeã disputará sete partidas no total.