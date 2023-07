Dia 4 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Mais três jogos agitaram a Copa do Mundo Feminina, sediada na Austrália e Nova Zelândia. No Grupo F, o mesmo do Brasil, a favorita França tropeçou e só empatou com a Jamaica. Já no Grupo G, a seleção da Suécia venceu a África do Sul de virada com gol marcado nos acréscimos. A madrugada ainda contou com o triunfo da Holanda por 1 a 0 contra Portugal.



A bola volta a rolar pelo mundial já nesta segunda, 24. Às 3 horas, Itália e Argentina duelam pelo grupo G. Um pouco mais tarde, às 05h30min, Alemanha e Marrocos se enfrentam no Grupo H. No último jogo, a seleção brasileira fará sua estreia contra o Panamá. A partida terá início às 08 horas.

Suécia 2 x 1 África do Sul

Em duelo disputado no Wellington Stadium, as suecas conseguiram uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a África do Sul. Após uma etapa inicial morna, os últimos 45 minutos renderam bons momentos e três gols. Rolfo e Ilestedt marcaram para a Suécia e Magaia balançou as redes para as sul-africanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado, a seleção europeia lidera o grupo G, com três pontos. Já a África do Sul ocupa a lanterna.

Jogadoras suecas comemoram gol diante da África do Sul Crédito: Marty MELVILLE / AFP

Holanda 1 x 0 Portugal

Bem avaliada para a Copa do Mundo, a seleção holandesa bateu Portugal por 1 a 0 no Forsyth Barr, em Dunedin, na Nova Zelândia. A partida, válida pelo Grupo E, foi decidido com um gol de Der Gragt, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, a Holanda largou na frente, conquistou seus primeiros três pontos no torneio e agora ocupa a segunda colocação, já que os EUA são líderes após vencerem o Vietnã por 3 a 0. Portugal, por sua vez, ficou na terceira posição.

Jogadoras holandesas comemoram gol diante de Portugal Crédito: Sanka Vidanagama / AFP

França 0 x 0 Jamaica

Uma das favoritas a faturar o título, a seleção francesa não saiu do zero contra a Jamaica, que conquistou seu primeiro ponto em Mundiais. A primeira etapa da partida ficou marcada pela boa organização defensiva das jamaicanas. A França, por sua vez, só conseguiu oferecer perigo no segundo tempo.

Precisando do resultado, as francesas quase chegaram ao gol salvador aos 44 minutos. Na ocasião, Diani desviou cruzamento de Becho e carimbou o travessão jamaicano. Antes do fim do duelo, Khadija Shaw cometeu falta dura em Renard, recebeu o segundo amarelo e acabou expulsa.