Seleção brasileira ajusta últimos detalhes antes de estreia na Copa do Mundo Feminina

A canarinho inicia sua participação no mundial nesta segunda-feira, 24, diante do Panamá, às 8 horas (Brasília), no Estádio Hindmarsh, em Adelaide-AUS

Está chegando o momento da seleção brasileira realizar seu primeiro jogo na Copa do Mundo Feminina, sediada na Austrália e Nova Zelândia. Nesta segunda-feira, 24, o Brasil começa, diante do Panamá, a busca pelo seu primeiro título mundial da categoria. A bola rola a partir das 8 horas (Brasília), no Estádio Hindmarsh, em Adelaide-AUS.

As comandadas da técnica Pia Sundhage almejam seguir invictas quando se trata de estreias. Até o momento, em todas as Copas, a canarinho venceu todos os confrontos iniciais. No total, foram oito partidas somente com vitórias, desde 1991, quando participou do seu primeiro campeonato mundial.

Para manter esse aproveitamento, os treinamentos em Brisbane-AUS seguem a todo vapor. Neste sábado, 22, o time brasileiro encerrou a preparação na cidade que é a casa das jogadoras na Copa do Mundo. Pia comandou treino tático, ajustando detalhes defensivos e ofensivos visando o embate contra as panamenhas. O grupo embarca para o local do duelo neste domingo, 23. No mesmo dia, haverá a última atividade do elenco no SA Football Centre.

A confiança entre as atletas para uma grande campanha é enorme. Em coletiva, a meia-campista Kerolin destacou o ímpeto que o escrete terá no certame: “O Brasil vem muito forte e muito estruturado. Acho que não tem muito clima ou a temperatura não é algo do tipo que vai fazer a gente jogar menos ou mais. Acho que a gente está muito bem preparado fisicamente para poder chegar e apresentar um futebol alegre, ousado e com muita garra”, pontuou.

A camisa 21 aproveitou a oportunidade para destacar o apoio vindo da seleção masculina. Segundo ela, isso demonstra a consolidação que o esporte vem adquirindo no cenário nacional: “É um momento muito importante para a gente de muita representatividade. Acho que o futebol feminino, pouco a pouco está ganhando o seu espaço. E, mais uma vez, eu digo que essa Copa é mais uma oportunidade de estarmos onde merecemos.", enfatizou.

Após o Panamá, o Brasil enfrentará a atual campeã do mundo, França, que deve ser uma briga direta pela liderança do Grupo F. O jogo será no próximo sábado, 29, às 7 horas, no Suncorp Stadium, em Brisbane. A participação na primeira fase será encerrada no dia 2 de agosto, contra a Jamaica, no horário das 7 horas, no Melbourne Rectangular Stadium, localizado em Melbourne-AUS.