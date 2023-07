Copa Feminina: CazéTV desativa chat após falas machistas durante Nova Zelândia x Noruega

A transmissão do streamer Casimiro Miguel precisou desativar os comentários durante a partida inicial da Copa do Mundo Feminina após falas preconceituosas dos espectadores

Um triste fato marcou a transmissão da CazéTV durante o primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina, na madrugada desta quinta-feira, 20. Enquanto Nova Zelândia e Noruega duelavam em campo, a equipe do streamer Casimiro Miguel precisou desativar o chat após diversos comentários machistas de parte do público que acompanhava a partida.

Durante os 45 minutos iniciais do jogo, diversos espectadores zombaram e questionaram a qualidade das profissionais presentes em campo. Comentários de conotação preconceituosa como “vai lavar a louça” e “lugar de mulher é na cozinha” foram vistos no chat da transmissão.

Leia Mais Com arbitragem brasileira, Austrália estreia com vitória sobre a Irlanda na Copa feminina

Nova Zelândia surpreende e vence Noruega no jogo de abertura da Copa feminina

Dia 1 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para evitar mais falas ofensivas, a aba de comentários da transmissão no YouTube foi dasativada na volta do intervalo, e assim permaneceu até o fim do jogo. A CazéTV soltou uma nota explicando a decisão:

“O chat da Cazé TV no YouTube foi desativado durante a transmissão de Nova Zelândia x Noruega porque percebemos que algumas pessoas estavam aproveitando a oportunidade de visibilidade para destilar preconceitos inaceitáveis dentro dos valores da Cazé TV e de qualquer sociedade

“Nos próximos jogos teremos ainda mais moderadores preparados para permitirem que as pessoas que curtem o canal se manifestem livremente e que discursos discriminatórios sejam banidos, como deve acontecer com qualquer espécie de preconceito”

Apesar dos lamentáveis comentários, a transmissão seguiu e alcançou um pico de 35 mil espectadores simultâneos durante a partida. Além de Casimiro, dono do canal, a equipe de transmissão foi composta pelo narrador Luís Felipe Freitas, e pelas comentaristas Ju Cabral e Belle Suarez.