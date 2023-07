Seleção inglesa de futebol usa óculos que reduz cansaço em viagem para a Copa do Mundo

Um acessório inusitado foi utilizado pelas jogadoras da seleção inglesa de futebol a caminho da Copa do Mundo feminina: um óculos que emite luz artificial em lentes com filtro azul e vermelho. Ele é usado para reduzir o cansaço causado pelo “jet lag” — distúrbio do sono observado em pessoas que viajam em diferentes fusos horários.

Desenvolvida pela marca holandesa Propeaq, o apetrecho deve ser utilizado momentos antes da hora de dormir — quando se é utilizada a luz vermelha — ou em períodos de alerta — ocasião em que a luz azul é empregada.

De acordo com a Propeaq, o utensílio terapêutico balanceia a produção de diferentes hormônios que atuam no sono, como o cortisol e a melatonina, a partir da exposição às cores — ele é operado por meio de dois aplicativos e pode ser conectado via Bluetooth. No site da desenvolvedora, cada óculos é vendido pelo preço de €239 — equivalente a R$1.276.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine