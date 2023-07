Os dez estádios da Copa do Mundo de futebol feminino

A Copa do Mundo de futebol feminino será realizada de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

A AFP Esportes visita os dez estádios que receberão jogos do torneio:

A principal sede do Mundial também chamado de Estádio Olímpico por ter sido construído para os Jogos de Sydney 2000, receberá o jogo de abertura entre Austrália e Irlanda, no dia 20 de julho, e a final um mês depois.

Localizado ao oeste da cidade, o estádio é usado em jogos de rugby do Canterbury Bulldogs e do South Sydney Rabbitohs e já recebeu vários eventos esportivos desde que foi inaugurado, em 1999.

Este novo estádio em Moore Park foi concluído no ano passado para substituir o antigo Allianz Stadium, que existia no mesmo local desde 1903.

Ao lado do famoso Sydney Cricket Ground, foi utilizado para jogos de futebol, rugby e shows. Seis jogos do Mundial serão realizados lá.

Localizado no mesmo distrito do Melbourne Cricket Ground e Melbourne Park, onde é disputado o Aberto da Austrália de tênis.

Próximo do centro da cidade, o estádio receberá seis jogos do Mundial, inclusive o duelo entre Austrália e Canadá, no encerramento do Grupo B.

Principal centro esportivo e de espetáculos de Brisbane, tem o apelido de "Caldeirão".

Será sede de oito jogos, entre eles um das quartas de final e a disputa do terceiro lugar.

A Inglaterra, atual campeã europeia, fará no estádio seu jogo de estreia, contra o Haiti.

À beira do rio Swan, este moderno estádio tinha forma oval, mas agora é a única arena retangular da cidade e sede do clube de futebol local Perth Glory.

Será palco de cinco jogos no Mundial feminino, o primeiro deles será o duelo entre China e Dinamarca, no dia 22 de julho.

Casa do futebol no estado de Austrália do Sul desde 1960, o estádio passou por uma grande reforma para receber a Copa do Mundo feminina, com uma nova cobertura na arquibancada leste.

Foi palco de vários jogos do Campeonato Australiano e do torneio de futebol dos Jogos de Sydney 2000. Nele serão disputados seis jogos do Mundial, incluindo um pelas oitavas de final.

O estádio nacional da Nova Zelândia foi sede de jogos de críquete e rugby por mais de um século, testemunhando momentos memoráveis, como as finais dos Mundiais de rugby de 1987 e 2011.

Será sede da estreia da seleção neozelandesa, contra a Noruega, e receberá nove jogos no total, entre eles uma das semifinais.

Próximo do Porto de Wellington, também é conhecido como Sky Stadium. Foi inaugurado em 2000 e é sede do time de rugby Wellington Hurricanes.

Receberá nove jogos, incluindo um das quartas e final e o duelo de gigantes entre Estados Unidos e Holanda, uma reedição da final da Copa de 2019, vencido pelas americanas por 2 a 0.

Localizado próximo ao impressionante porto de Otago, é o primeiro estádio do mundo com gramado natural completamente fechado.

Inaugurado em 2011, é a casa do time de rugby Otago Highlanders e vai receber seis jogos do Mundial, o primeiro deles entre Filipinas e Suíça, no dia 21 de julho.

Casa do rugby na cidade de Hamilton, na Ilha Norte da Nova Zelândia, vai receber cinco jogos da Copa do Mundo, começando no dia 22 de julho, com o duelo entre Zâmbia e Japão, campeão mundial em 2011.

