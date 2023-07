Argentina divulga lista de convocadas para Copa do Mundo Feminina

O técnico da seleção argentina de futebol feminino, Germán Portanova, anunciou neste sábado a lista de convocadas da 'Albiceleste' para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, com destaque para a atacante Yamila Rodríguez, do Palmeiras.

A Argentina participará pela quarta vez de um Mundial feminino, e pela segunda vez consecutiva, com a missão de vencer sua primeira partida após empatar dois jogos no último torneio, na França-2019.

A principal ausência da seleção albiceleste será a goleira Laurina Oliveros, que sofreu uma fratura na mão esquerda e não vai conseguir se recuperar a tempo.

A Argentina está no Grupo G da Copa ao lado de Suécia, África do Sul e Itália, e vai disputar o último amistoso de preparação contra o Peru na sexta-feira, em San Nicolás (240 quilômetros ao norte de Buenos Aires).

A estreia da Albiceleste será no dia 24 de julho, contra a Itália, no Eden Park, em Auckland. Depois enfrentará a África do Sul, na quinta-feira, dia 27, no Forsyth Barr, em Dunedin, e fecha sua participação na fase de grupos na quarta-feira, dia 2 de agosto, contra a Suécia, no Waikato Stadium, em Hamilton.

--- Jogadoras da seleção argentina convocadas para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia:

Goleiras: Vanina Correa (Rosario Central), Lara Esponda (River Plate) e Abigail Chaves (Huracán).

Defensoras: Adriana Sachs (Santos, Brasil), Eliana Stábile (Santos), Julieta Cruz (Boca Juniors), Aldana Cometti (Madrid C.F.F., Espanha), Sophia Braun (León, México), Miriam Mayorga (Boca) e Gabriela Chávez (Estudiantes de Buenos Aires).

Meias: Vanesa Santana (livre), Romina Núñez (UAI Urquiza), Daiana Falfán (UAI Urquiza), Dalila Ippolito (Parma, Itália), Lorena Benítez (Palmeiras), Camila Gómez Ares (Universidad de Concepción, Chile), e Estefanía Banini (Atlético de Madrid, Espanha).

Atacantes: Paulina Gramaglia (Red Bull Bragantino, Brasil), Yamila Rodríguez (Palmeiras, Brasil), Florencia Bonsegundo (Madrid C.F.F.), Mariana Larroquette (Orlando Pride, Estados Unidos), Chiara Singarella (University of Alabama, Estados Unidos), e Érica Lonigro (Rosario Central).

