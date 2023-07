Copa do Mundo Feminina: Brasil realiza primeiros treinos focados na parte técnica e tática

Em preparação para a Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira realizou nos últimos dois dias atividades mais focadas nos aspectos técnicos e táticos. Após a ambientação ao fuso horário da Austrália (com 13 horas a mais que o horário de Brasília), o grupo passou a treinar em Gold Coast com bola, dando atenção principalmente ao aspecto técnico e tático.

Na última sexta-feira, o treinamento foi direcionado entre duas equipes divididas:

Grupo 1 - Lelê, Bruninha, Rafaelle, Lauren, Tamires, Ary Borges, Duda Sampaio, Adriana, Geyse, Andressa Alves e Debinha

Grupo 2 - Barbara, Antonia, Kathelen, Tainara, Monica, Ana Vitória, Luana, Kerolin, Marta, Gabi Nunes e Bia

A grande notícia do dia foi pancada sofrida pela camisa 10, Marta, que chegou a colocar uma bolsa de gelo no posterior da coxa esquerda. A atleta não preocupa o departamento médico, no entanto. No DM, quem possui uma situação mais sensível no momento é Nycole, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito e fez um trabalho individual.

Esboços para escalação

O treino deste sábado foi mais focado no aspecto tático, com esboço do que poderá ser a equipe titular da seleção feminina. De acordo com o Globo Esporte, Duda Sampaio tem ganhado espaço no meio. Já na zaga, a disputa tem sido entre Lauren e Kathellen pela vaga ao lado da Rafaelle.

Jogo do Brasil na Copa Feminina

O primeiro jogo da seleção brasileira feminina pela Copa do Mundo ocorre no dia 24 de julho, segunda-feira, às 8 horas (horário de Brasília), contra o Panamá. Até lá, o time comandado por Pia Sundhage realiza mais dez dias de treino em Gold Coast. O time volta para Brisbane no dia 18 e voa para Adelaide, onde ocorre o jogo, no dia 23.