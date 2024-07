Argentina x Colômbia: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Jogo está atrasado por invasão de torcida ao estádio e começará às 22h15min

Como chegaram Argentina e Colômbia para o jogo final da Copa América



Argentina vem confiante para a disputa da final da Copa América neste domingo, 14. A equipe conta com o atual artilheiro da competição, Lautaro Martinez, o centroavante da Inter de Milão que balançou as redes em quatro oportunidades.

Colômbia vem trazendo um futebol empolgante durante toda a Copa América. Comandada por James Rodriguez e Luis Diaz, a equipe não chegava a uma final da competição desde 2001, quando ganhou seu único título contra o México.

As equipes se enfrentaram em 40 oportunidades, e em metade dos jogos a Argentina conseguiu vencer. A Colômbia venceu apenas nove jogos, e no último confronto a Argentina venceu por 1 a 0 com gol de Lautaro Martinez nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.