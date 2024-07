Espanha marca no fim, bate a Inglaterra e se isola como maior campeã da Eurocopa

Espanha bateu a Inglaterra e se sagrou tetracampeã da Eurocopa Crédito: Odd ANDERSEN / AFP

A Europa é da Espanha. Neste domingo, 14, a seleção espanhola venceu a Inglaterra por 2 a 1, no Estádio Olímpico, em Berlim, na Alemanha, e se consagrou campeã da Eurocopa de 2024. Nico Williams e Oyarzabal anotaram os gols dos campeões, enquanto Palmer descontou. Com o resultado, a La Roja se isolou como a maior vencedora do torneio, com quatro canecos. Antes, a equipe já havia conquistado o título em 1964, 2008 e 2012. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já a seleção inglesa segue sem vencer a Eurocopa. Esse foi o segundo vice da equipe. Em 2020, os ingleses perderam para a Itália. Assim, a Copa do Mundo de 1966 segue sendo o único títulos dos Três Leões.

O jogo O primeiro tempo foi bem morno. A Espanha tentou tomar conta da partida e até dominou a posse de bola. A equipe, porém, teve muitas dificuldades para encontrar espaços na defesa inglesa. Nas únicas descidas mais agudas, com com Williams e Morata, Stones apareceu para bloquear as finalizações. Do outro lado, a Inglaterra só apareceu no ataque nos acréscimos. Rice cruzou na área, Le Normand desviou e deixou nos pés de Foden, que bateu para boa defesa de Unai Simón. Na volta do intervalo, o jogo enfim esquentou. Com apenas um minuto, Lamine Yamal recebeu bom passe de Carvajal, costurou a defesa adversária e achou Nico Williams sozinho na esquerda. O ponta chegou finalizando de primeira para abrir o placar.