Argentinos e colombianos tomam Miami e entrada no estádio tem cenas de caos

Milhares de colombianos e argentinos tomaram Miami neste domingo (14), convencidos de que sua seleção vai vencer a final. Mas o clima de festa foi prejudicado pela tentativa de dezenas de torcedores de entrar no Hard Rock Stadium sem ingresso, o que provocou muita confusão nos acessos e um adiamento do início da partida.

Horas antes do apito inicial, as torcidas de duas das maiores comunidades da cidade, lotaram os arredores do estádio e não se importaram com a temperatura de 32ºC ou com o caos para chegar até o local da decisão.

Para aliviar a espera, fizeram churrascos nos estacionamentos, beberam muito e conversaram ou assistiram à final da Eurocopa em que a Espanha venceu a Inglaterra.