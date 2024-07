Uruguai x Colômbia: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Uruguai e Colômbia jogam hoje, quarta-feira, 10 de julho (10/07), pela semifinal da Copa América 2024. O jogo está sendo disputado no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, e começou às 21 horas (horário de Brasília).

Uruguai 0 x 1 Colômbia: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Partida está 1 a 0 para Colômbia

Gol foi marcado aos 38 minutos do primeiro tempo por Lema, de cabeça, após cobrança de escanteio

Jogo está na metade do segundo tempo

Colômbia joga com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo

Como chegaram Uruguai e Colômbia para o jogo pela semifinal da Copa América?

O Uruguai chega embalado para o confronto. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C com nove pontos e 100% de aproveitamento. No entanto, passou por dificuldades ao enfrentar o Brasil e, após um empate no tempo normal, só conseguiu concretizar sua classificação nas cobranças de pênaltis.