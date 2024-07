Janela de transferências do Brasil está aberta: veja os reforços das equipes da Série A

O Cruzeiro é o time que mais se movimentou. A diretoria do clube mineiro fechou sete contratações, com destaque para o goleiro Cássio (ex-Corinthians) e o atacante Kaio Jorge (ex-Juventus, da Itália).

A janela de contratações do meio do ano está aberta. A partir desta quarta-feira, 10, os times brasileiros poderão inscrever novos atletas e ajustar os seus elencos para a sequência da temporada 2024.

Palmeiras e Botafogo, fortes candidatos ao título do Brasileirão 2024, também estão com importantes novidades. O Verdão contará com o meia Felipe Anderson, o lateral argentino Giay e o atacante Mauricio, enquanto os cariocas vão incorporar o volante Allan, o atacante Igor Jesus e o meia Thiago Almada. O mais novo reforço da janela veio para o Vasco: o badalado Phillipe Coutinho.

O Fortaleza, atual oitavo colocado da tabela de classificação da Série A, ainda não anunciou oficialmente nenhum novo reforço para o restante da temporada.

Confira os reforços da janela até esta quarta-feira, 10: