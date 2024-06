Jogo do Brasil hoje (28/06): onde vai passar e como assistir

O Brasil joga na Copa América 2024 hoje, sexta-feira, 28 de junho (28/06), contra o Paraguai, nos Estados Unidos. Jogo está marcado para iniciar às 22 horas (horário de Brasília).

Jogo do Brasil hoje, sexta (28/06): onde vai passar e como assistir

Televisão

Globo - TV aberta

- TV aberta SporTV - TV fechada - para assistir, é preciso ter um plano de TV por assinatura, como Sky

Online

Globoplay - Streaming - para assistir, é necessário ter somente o app baixado no celular

Brasil x Paraguai: Seleção Brasileira tenta 1ª vitória na Copa América

Neste jogo, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior busca a primeira vitória na competição. Depois de empatar sem gols com a Costa Rica na estreia no principal torneio de seleções organizado pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), a seleção brasileira divide com os costarriquenhos a vice-liderança da chave com apenas um ponto.