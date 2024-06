Copa América 2024: nove fatos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos

A Seleção Brasileira estreia na Copa América nesta segunda-feira (24), contra a Costa Rica, para escrever um novo capítulo de sua profunda relação com os Estados Unidos. Uma história que começou em 1976, ano em que a equipe jogou sua primeira partida no país, e que se mistura com a ida de Pelé para jogar em Nova Iorque, pelo Cosmos, no mesmo período.

Uma trajetória extensa – os EUA são o segundo país estrangeiro onde o Brasil mais jogou em sua história -, e que tem como ponto mais alto a conquista do tetracampeonato mundial, 20 anos atrás. O “Bola Vip”, então, fez questão de trazer estas memórias de volta.