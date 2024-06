Copa América 2024: favoritos, premiação, regulamento e sedes

A partida de estreia será entre Argentina, atual campeã do torneio, e Canadá, às 21h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os anfitriões vão a campo no domingo (23) para encarar a Bolívia, às 19h.

A 48ª edição da Copa América terá seu pontapé inicial nesta quinta-feira, dia 20 de junho, com a final marcada para 14 de julho. A reportagem do Jogada10 preparou um guia para você ficar por dentro de tudo sobre a competição. Desde os favoritos às informações sobre premiações, além das datas e estádios que receberão os jogos.

Argentina e Brasil despontam como favoritas ao título desta edição de Copa América. A atual campeã é liderada por Lionel Messi, que deve, inclusive, se despedir do torneio nesta edição. Mas além do camisa 10, a Albiceleste ainda conta com destaques como Garnacho, do Manchester United, e Di María, do Benfica. A Canarinho, por sua vez, não contará com Neymar, mas terá Vinícius Júnior como referência. Uruguai, Colômbia e EUA fecham o top-5 entre as equipes mais bem cotadas.

Grupos e regulamento

Conforme mencionado, a Copa América será disputada por 16 seleções no total. A fase de grupos é formada por quatro chaves com quatro equipes em jogos de turno único, com disputas às 19h, 21h e 22h (horário de Brasília).

Os dois melhores classificados de cada grupo – que vão do A ao D – avançam às quartas de final, que serão disputadas entre 4 e 6 de julho. As semifinais estão marcadas para os dias 9 e 10 de julho.