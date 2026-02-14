Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Os times se enfrentarão neste domingo, 15 de fevereiro, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, pelo primeiro jogo da semifinal do certame estadual
Afunilando cada vez mais, o Campeonato Cearense de 2026 terá mais uma semifinal neste domingo, 15, entre Floresta e Ceará. No Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), os times vão entrar em campo às 16 horas (de Brasília), pelo jogo de ida da fase decisiva. 

De um lado, o Verdão almeja surpreender para chegar à grande decisão do Estadual. Já o Vovô quer confirmar o favoritismo em campo para seguir em busca de conquistar o tricampeonato.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Verdão

Mesmo sem apresentar um futebol de “brilhar os olhos”, o Floresta faz uma campanha consistente no Campeonato Cearense de 2026. Na primeira fase, o time somou sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Já na segunda fase, acumulou quatro pontos e garantiu vaga nas semifinais. Ao todo, a equipe comandada por Leston Júnior disputou sete partidas, marcou sete gols e sofreu apenas três no certame estadual.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade da equipe do Ceará, mas a nossa equipe também é uma equipe muito qualificada, a gente vem se preparando da melhor maneira possível durante a semana, então a gente tem de tudo pra chegar domingo lá e fazer um excelente jogo [...] É claro que o nosso principal objetivo é o título, mas vamos jogo a jogo e ver o que tem guardado pra gente lá na frente", afirmou o lateral-esquerdo Diego Matos.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Vovô

O Alvinegro de Porangabuçu, por sua vez, entra em campo em busca de mais uma final estadual. Mesmo diante de um adversário com números mais modestos, o elenco alvinegro adota cautela. Para o lateral-direito Rafael Ramos, o estilo de jogo do Floresta costuma dificultar os confrontos.

"É uma equipe que é pedra no sapato de todo mundo. Não deixa jogar fácil, tem uma transição muito forte. Vamos tentar manter a posse de bola, criar situações para construir vantagem neste primeiro jogo, mas sempre atentos aos contra-ataques", alertou o jogador em entrevista coletiva concedida durante a semana.

Para o confronto, o técnico Mozart poderá contar com os novos reforços anunciados durante a semana: o centroavante Wendel Silva e o zagueiro Luiz Otávio. Ambos foram regularizados no Boletim Informativo Diário da CBF na sexta-feira, 13, e já ficam à disposição do treinador alvinegro.

É válido ressaltar que o duelo de volta entre Ceará e Floresta será no próximo domingo, dia 22, às 18 horas.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: retrospecto

Na história, Floresta e Ceará se enfrentaram em 10 jogos oficiais, com cinco vitórias do Vovô, três empates e dois triunfos do Verdão. A última vez em que os times se enfrentaram foi no dia 10 de janeiro deste ano, quando o Alvinegro venceu por 1 a 0 em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase do Estadual. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: análise de Iara Costa

"O Ceará chega com o favoritismo nos números e em eficiência técnica, mas a equipe ainda tem ajustes e fazer e é nisso que o Floresta pode surpreender. O Lobo da Vila Manuel Sátiro tem muita força no contra-ataque, algo com o qual o Vovô precisará tomar cuidado na busca pela vantagem no primeiro jogo", avalia a jornalista e colunista do O POVO.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: provável escalação

Floresta

4-3-3: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor e Diego Matos; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, Matheusinho e Celeri. Téc: Leston Júnior

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: ficha técnica

  • Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
  • Horário: 16 horas
  • Data: 15/2/2026
  • Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro
  • Assistentes: Nailton Oliveira e Francisco Marcondes Simão
  • VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Canal GOAT (Youtube)
  • TVC Esporte (Youtube)
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

