Rafael Ramos alerta para força de reação do Floresta e projeta vantagem do Ceará na semifinal

Rafael Ramos concedeu entrevista coletiva no Ceará nesta sexta-feira, 13, e projetou o confronto diante do Floresta, pelo Campeonato Cearense. / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará irá iniciar a busca por mais uma vaga na final do Campeonato Cearense no próximo domingo, 15, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em partida de ida da semifinal diante do Floresta. Apesar de ser um adversário com números mais tímidos no torneio, o lateral-direito Rafael Ramos não crê em um jogo fácil para o Vovô por conta do estilo de jogo proposto pelo Lobo da Vila. Em entrevista coletiva pré-jogo, o defensor chegou a classificar o Verdão como "uma pedra no sapato de todo mundo". Para ele, o que torna o time da Vila Manoel Sátiro tão imponente é principalmente a força na transição de jogo.

"É uma equipe que sabemos que é uma pedra no sapato de todo mundo. Não deixa jogar fácil e não torna fácil o jogo pros adversários. Sabemos que tem uma transição muito forte e vamos ter que jogar o nosso jogo. Tentar manter a posse de bola, criar as situações para criar uma vantagem no primeiro jogo, mas estar sempre atento, principalmente ao contra-ataque da equipe adversária", alertou ele.