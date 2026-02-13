Rafael Ramos alerta para força de reação do Floresta e projeta vantagem do Ceará na semifinal

Rafael Ramos alerta para força de reação do Floresta e projeta vantagem do Ceará na semifinalEquipes se enfrentam em primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense neste domingo, 15, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza
O Ceará irá iniciar a busca por mais uma vaga na final do Campeonato Cearense no próximo domingo, 15, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em partida de ida da semifinal diante do Floresta. Apesar de ser um adversário com números mais tímidos no torneio, o lateral-direito Rafael Ramos não crê em um jogo fácil para o Vovô por conta do estilo de jogo proposto pelo Lobo da Vila.
Em entrevista coletiva pré-jogo, o defensor chegou a classificar o Verdão como "uma pedra no sapato de todo mundo". Para ele, o que torna o time da Vila Manoel Sátiro tão imponente é principalmente a força na transição de jogo.
"É uma equipe que sabemos que é uma pedra no sapato de todo mundo. Não deixa jogar fácil e não torna fácil o jogo pros adversários. Sabemos que tem uma transição muito forte e vamos ter que jogar o nosso jogo. Tentar manter a posse de bola, criar as situações para criar uma vantagem no primeiro jogo, mas estar sempre atento, principalmente ao contra-ataque da equipe adversária", alertou ele.
Para vencer esse adversário, Rafael Ramos receitou que o time esteja focado, principalmente para chegar no jogo de volta em uma posição mais confortável
"É importante termos a vantagem no segundo jogo. Não perder (o primeiro jogo) é importante como é óbvio, mas também criar um resultado confortável para nos dar mais confiança pro segundo jogo. Seria o mais importante desde o início", finalizou.
O segundo jogo entre Ceará e Floresta ocorre no final de semana seguinte, no domingo, 22, às 18 horas.