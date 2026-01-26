Iguatu x Horizonte encerra a 1ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense

Atacante Tiaguinho comemora gol marcado pelo Iguatu em vitória sobre o Maranguape / Crédito: Lucas.Emanuel/FCF

O Iguatu recebe o Horizonte nesta terça-feira, 27, às 19 horas, no Morenão, no encerramento da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. As duas equipes garantiram a classificação para esta etapa da competição com campanhas semelhantes, terminando na terceira posição de seus respectivos grupos. A FCF TV transmite a partida no Youtube. Nesta fase, cada time disputará apenas três partidas em busca de uma vaga nas semifinais. Com seis clubes divididos em dois grupos de três, avançam os dois melhores colocados de cada chave.

O Azulão do Interior chegou à segunda etapa do Estadual após somar seis pontos e terminar na terceira posição do Grupo A, liderado pelo Ceará, e está invicto com uma vitória na estreia e três empates na sequência. O confronto diante do Horizonte será o único dos três jogos do Iguatu como mandante nesta fase, o que torna a vitória fundamental para os planos do clube.