Ferroviário inicia venda de ingressos para clássico contra o Ceará; veja valores

Ferroviário inicia venda de ingressos para clássico contra o Ceará; veja valoresO Tubarão da Barra optou por disponibilizar somente a carga mínima obrigatória de ingressos para a torcida do Vovô, que será visitante na ocasião
O Ferroviário iniciou, na sexta-feira passada, 23, a venda de ingressos para o clássico contra o Ceará, que será disputado neste domingo, 25, no Presidente Vargas, às 18h, pela segunda fase do Campeonato Cearense de 2026.
As duas torcidas terão acesso à arquibancada pagando o mesmo valor: R$ 25 a meia-entrada e R$ 50 a inteira. A exceção fica por conta do setor social, que está custando R$ 40 a meia-entrada e R$ 80 a inteira. Vale destacar que o Coral é o mandante da partida.
Para o duelo, os alvinegros ficaram alocados como visitantes na arquibancada azul, enquanto os torcedores do Ferroviário ficam com a arquibancada laranja e o setor social. Para os adeptos do Vovô, a diretoria do Tubarão decidiu disponibilizar somente a carga mínima regulamentar de ingressos – mesma atitude que tomou no jogo diante do Fortaleza, na fase de grupos.
Veja os valores dos ingressos para Ferroviário x Ceará:
Arquibancada Laranja
• Meia-entrada: R$ 25
• Inteira: R$ 50
Arquibancada Social
• Meia-entrada: R$ 40
• Inteira: R$ 80
Arquibancada Azul (Visitante)
• Meia-entrada: R$ 25
• Inteira: R$ 50
(carga mínima regulamentar)