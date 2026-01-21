Ferroviário e Quixadá decidem futuro no Cearense em confronto decisivo no Abilhão

Ferroviário e Quixadá decidem futuro no Cearense em confronto decisivo no AbilhãoCom pontuação semelhante, equipes lutam por uma das vagas na segunda fase do Estadual no Grupo A, em partida com transmissão da FCF TV
O destino de Ferroviário e Quixadá para a próxima etapa do Campeonato Cearense será selado nesta quinta-feira, 22, às 20h30min, quando, no estádio Abilhão, na cidade do Sertão Central cearense, as duas equipes se enfrentam pela quinta e última rodada da primeira fase do torneio estadual.
O embate, com transmissão da FCF TV, terá caráter decisivo por se tratar do jogo que irá decretar qual das duas equipes fica com uma das vagas na segunda fase e qual disputará o quadrangular da permanência.
Tal confronto tem impacto direto no planejamento esportivo das equipes para o restante da temporada, já que avançar à segunda fase mantém vivo o objetivo de brigar pelo título e também assegura a equipe na elite local na próxima temporada, enquanto a ida ao quadrangular da permanência antecipa a luta contra o rebaixamento e limita as ambições no Estadual. Outro fator chave é a garantia de vaga na Série D nacional.
Nesse cabo de guerra em que nenhuma das duas equipes quer cair para o lado mais fraco, o Ferroviário possui vantagem matemática. Com cinco pontos, o time coral entra em campo com um ponto a mais que o seu oponente; ou seja, avança com empate.
O Canarinho do Sertão não quer, no entanto, demonstrar fraqueza justamente no momento em que mais é exigido. Uma das estratégias da equipe quixadaense será usar o fator casa a seu favor. Durante a semana, com ingressos nos valores de R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira, o clube tem tentado estimular o seu torcedor a transformar o estádio em um caldeirão para pressionar o grupo coral.
Em termos de campanha, o Quixadá também tenta usar o mando de campo como vantagem, já que, nos três jogos que disputou, a equipe somou uma vitória justamente quando atuou no Abilhão, diante do Maracanã. Nas outras partidas, o time empatou fora de casa com o Horizonte e foi derrotado com goleada por 4 a 0 pelo Fortaleza no estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada.
O Ferroviário apresenta uma campanha com menos oscilações, sendo um dos times que ainda não perdeu no torneio. Em três jogos, a equipe comandada por Nuno Pereira venceu o Maracanã na estreia e empatou com o Fortaleza — em 0 a 0, pela segunda rodada — e com o Horizonte, em 2 a 2, pela quarta rodada.
Nos números gerais, o time coral também mostra superioridade: foram três gols marcados e dois sofridos, enquanto o Quixadá balançou as redes apenas uma vez e foi vazado em quatro ocasiões. Os dados pesam diretamente na classificação, já que, em caso de empate, o Ferroviário se classifica, enquanto o Quixadá só ultrapassaria o Horizonte caso a equipe for goleada pelo Fortaleza, em jogo no mesmo dia e horário.
Ficha técnica - Quixadá x Ferroviário
Quixadá
4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel, Dim; Dudu, Gustavo, Paulista; Davi Silva, Conrado e Éric Lima. Téc: Juranilson.
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, João Neto, Thalisson; Yair Mena, Felipe Sales, Jefinho. Téc: Nuno Pereira
Local: Estádio Abilhão, em Quixadá (CE)
Data: 22/01/2026
Horádio: 20h30min
Árbitro: José Denis Garcês Lima
Assistentes: Jailson Albano da Silva e Antônio Wellington Furtado
Transmissão: FCF TV