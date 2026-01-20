Tirol x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atacante Lucca marcou o gol do Ceará contra o Iguatu / Crédito: Gabriel Silva/ Ceará SC

Tirol x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Vovô Com sete pontos somados, o Vovô é o atual líder da chave, seguido por Floresta e Iguatu – a diferença em relação aos rivais é de um e dois pontos, respectivamente. O Maranguape, atual quarto colocado, já fez todas as suas partidas na primeira fase e não tem mais chances de ingressar no G-3, zona que garante vaga ao triangular, próxima etapa do Manjadinho.



Nesta etapa do torneio, os duelos serão cruzados, ou seja, os times classificados do Grupo A enfrentarão os do Grupo B. Serão jogos únicos. Dois clubes de cada chave vão para as semifinais, onde os confrontos voltam a ser entre as equipes do mesmo lado, com jogos de ida e volta. Assim, não existe possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final.

Na rodada passada, os comandados do técnico Mozart amargaram um empate contra o Iguatu, em jogo no qual o Ceará teve um desempenho coletivo – e individual – abaixo do esperado. O ponto positivo da partida em questão foi Lucca, centroavante do Vovô que marcou seu primeiro gol na temporada. O camisa 99 deve chegar com a confiança em alta.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Éder, que vem sendo titular absoluto do Vovô neste início de 2026, pregou respeito ao Tirol, apesar da má fase do rival, mas foi enfático ao afirmar que a equipe quer voltar a vencer na competição. O defensor destacou, ainda, que o empate contra o Iguatu acabou sendo “doloroso” para o plantel alvinegro.



“A gente respeita muito qualquer adversário, seja o Tirol, seja o Maranguape ou até mesmo um rival, mas, a partir do momento que a gente entra em campo, a gente quer voltar a vencer, porque o espírito vencedor não deixa a gente parado. O último resultado foi um pouco doloroso pelo empate, mas a gente sabe que está no início de um processo que vai dar muito fruto lá na frente. O que importa é o que a gente vai fazer com esse resultado: tirar as coisas boas que a gente fez e melhorar aquilo que pode ter sido feito de ruim nas partidas”, disse Éder.

Tirol x Ceará pelo Cearense 2026: como chega a Coruja O Tirol, lanterna do Grupo B, tem apenas um ponto, obtido em um empate diante do Iguatu. A equipe, assim como o Maranguape, não tem nenhuma chance de ingressar no G-3. Pelo contrário: os dois times estão confirmados no quadrangular da permanência, onde as quatro piores campanhas se juntam em uma nova chave e duelam entre si contra o rebaixamento à segunda divisão estadual.



A campanha da Coruja é frustrante, sobretudo pelo bom desempenho que a equipe teve no ano passado, quando teve boa participação no Campeonato Cearense – assegurando vaga na Série D desta temporada – e foi vice-campeã da Taça Fares Lopes, feito que garantiu participação na Copa do Brasil. Antes do início do Manjadinho, o clube tinha como objetivo avançar à segunda fase, o que não se concretizou.

Tirol x Ceará pelo Cearense 2026: retrospecto Em relação ao retrospecto de confrontos entre Ceará e Tirol, o histórico ainda é curto: apenas uma partida. As equipes se enfrentaram pela primeira vez em 2025, na fase de grupos do Campeonato Cearense, em duelo que terminou com vitória alvinegra por 2 a 1. Naquela ocasião, a Coruja fazia sua estreia na elite estadual. Tirol x Ceará pelo Cearense 2026: análise de Iara Costa "Com as duas equipes já com destinos decididos — o Ceará na segunda fase e o Tirol na Quadrangular da Permanência —, a partida servirá principalmente para o Vovô mostrar um pouco mais de evolução, já que nas últimas partidas o time impôs pouco ritmo de jogo, ainda parecendo com a mentalidade de pré-temporada. Fazendo uma boa partida, o Vovô poderá ainda mostrar força na chegada na próxima fase, onde as coisas podem ser menos fáceis do que tem sido até aqui", avalia a jornalista e colunista do O POVO.

Tirol x Ceará pelo Cearense 2026: provável escalação Tirol

4-3-3: Rayr; Dieguinho, Correia, César Sampaio e Rochinha; Natan Baiano, Wilkson e Jairo; Sidney, Lucão e Zé Augusto. Téc: Reginaldo França Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Richardson, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart

