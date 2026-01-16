Ceará x Iguatu pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

FORTALEZA, CE, BR - 16.01.26 - Campeonato Cearense 2026 - Partida entre as equipes Ceara x Maranguape no estadio Presidente Vargas (FCO FONTENELE/OPOVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Em duelo de invictos no Grupo B do Estadual, Ceará e Iguatu medem forças neste sábado, 17, às 16h30min, no Presidente Vargas, em jogo válido pela quarta rodada. O Alvinegro de Porangabuçu tem, até então, no torneio, 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos, enquanto o Azulão contabiliza um triunfo e um empate.

Não à toa, os dois clubes ocupam a liderança e a vice-liderança da chave, com o Vovô figurando no topo da tabela, com seis pontos, e o Iguatu logo atrás, com quatro. Na rodada passada, o time comandado pelo técnico Mozart estreou o elenco profissional na competição – já que, diante do Floresta, o clube optou por utilizar uma equipe formada integralmente por atletas da categoria sub-20.

Ceará x Iguatu pelo Cearense 2026: como chega o Vovô Diante do Iguatu, além de querer manter a campanha impecável, o Alvinegro almeja a classificação antecipada à segunda fase do Manjadinho. Uma vitória no confronto garante esse feito automaticamente, independentemente de resultados paralelos, já que o próprio Azulão, o Maranguape (4º) e o Tirol (5º) não conseguirão mais alcançar a pontuação obtida pelo Ceará nesta projeção de cenário.

Outro ponto importante para o Vovô no jogo é fortalecer a identidade do técnico Mozart no plantel. No triunfo sobre o Maranguape, alguns elementos táticos do comandante ficaram perceptíveis. Individualmente, embora a falta de ritmo dos jogadores ainda estivesse evidente, houve nomes que se destacaram, como Vina, autor do único gol da partida, e o jovem zagueiro Pedro Gilmar, oriundo da base.



Ceará x Iguatu pelo Cearense 2026: como chega o Azulão Adversário do Ceará, o Iguatu também tem grandes objetivos na partida. Apesar do amplo favoritismo alvinegro, o Azulão mira a liderança do Grupo B, algo que só acontecerá em caso de vitória no PV. Em ascensão nas últimas temporadas, a equipe liderada pelo técnico Washington Luiz tem, como principal meta no Manjadinho 2026, garantir calendário nacional no próximo ano.

Na campanha até então, o Iguatu estreou com vitória sobre o Maranguape, por 2 a 0, e empatou sem gols com o Tirol, com ambos os duelos disputados no Morenão. Assim como o Ceará, o Azulão tem somente dois jogos realizados na chave, diferentemente do Maranguape (4º) e do Tirol (5º), que já possuem três.

Ceará x Iguatu pelo Cearense 2026: retrospecto Em relação ao retrospecto do duelo, o número de jogos entre os clubes ainda é baixo: apenas oito. Apesar disso, criou-se, nos últimos anos, uma maior rivalidade, sobretudo pelo confronto que Ceará e Iguatu protagonizaram nas quartas de final do Campeonato Cearense de 2022. Naquela ocasião, o Azulão surpreendeu e eliminou o Vovô do torneio, no Morenão, após disputa por pênaltis.



Vina estava naquele jogo e foi um dos atletas do Alvinegro que desperdiçou uma cobrança na marca da cal. Na temporada seguinte, em 2023, o time de Porangabuçu se vingou e eliminou o Iguatu na semifinal do Manjadinho – tornando-se campeão posteriormente. Ao todo, nesses oito jogos, o Ceará venceu três, o Iguatu venceu duas, além de três empates. Ceará x Iguatu pelo Cearense 2026: análise de Iara Costa "O Ceará chega, naturalmente, como o grande favorito da partida. Será o segundo teste do elenco profissional na temporada de 2026 e a expectativa é de que o time consiga corresponder com mais um bom resultado. A partida também pode confirmar a classificação antecipada do Vovô, o que gera mais tranquilidade no torneio. Para o Iguatu, que briga forte por uma vaga na próxima fase, qualquer ponto somado já será um ótimo resultado", avalia a jornalista e colunista do O POVO.

Ceará x Iguatu pelo Cearense 2026: provável escalação Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Richardson, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart Iguatu

