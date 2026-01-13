Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análiseOs times se enfrentarão nesta quarta-feira, 14, às 21h30min, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela 3ª rodada do certame estadual
Após iniciar sua campanha no Campeonato Cearense com a equipe sub-20 — que venceu o Floresta no Domingão, em Horizonte —, o Ceará fará sua estreia com o plantel profissional no torneio nesta quarta-feira, 14, diante do Maranguape, às 21h30min, no Presidente Vargas, pela terceira rodada. O duelo também marcará o reencontro dos clubes como rivais após oito anos, período em que o Gavião esteve fora da elite estadual.
Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: como chega o Vovô
Atual bicampeão do Manjadinho, o Vovô chega para o confronto querendo manter o 100% de aproveitamento para se isolar na zona de classificação do Grupo B, que tem um cenário totalmente equilibrado neste momento: além do Alvinegro, Iguatu, Floresta e o próprio Maranguape somam os mesmos três pontos, mas os dois últimos citados têm um jogo a mais na chave.
A partida será uma oportunidade para os torcedores do Ceará terem o primeiro contato com alguns dos novos reforços contratados. É o caso, por exemplo, dos laterais Alex Silva e Fernando, que devem iniciar o embate como titulares. O zagueiro Gilmar, oriundo da base, ganhará sua primeira chance no profissional, enquanto o meio-campista Juan Alano pode aparecer como surpresa na escalação — ou entrar durante o jogo.
Em paralelo, o time de Mozart será formado por boa parte de jogadores remanescentes da temporada de 2025, como o goleiro Bruno Ferreira, os volantes Dieguinho e Zanocelo, o meio-campista Vina e os atacantes Pedro Henrique e Fernandinho. Alguns nomes que estavam no plantel, mas tiveram baixa minutagem no ano passado, como Lucca e Lucas Lima, devem ter mais espaço neste início de 2026.
Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: como chega o Gavião
Adversário do Ceará, o Maranguape conquistou o tão sonhado retorno à elite do Manjadinho em 2025, quando se consagrou campeão da segunda divisão estadual. Equipe tradicional da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Gavião da Serra iniciou sua jornada no certame com derrota para o Iguatu, fora de casa, mas se recuperou na rodada passada após vencer o Tirol.
Almejando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, o Maranguape montou um elenco com investimento considerável para o padrão financeiro do clube: folha salarial em torno de R$ 140 mil, algo ainda muito distante quando comparado com o plantel do Ceará. A equipe é comandada pelo técnico João Neto e tem como destaques o volante — e capitão — Lessim e o atacante Felipe Hulk.
Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: retrospecto
Em relação ao histórico do confronto, Ceará e Maranguape contabilizam 26 duelos entre si. Neste recorte, o Vovô leva ampla vantagem: são 14 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas para o Gavião da Serra. A última vez que os times se enfrentaram foi pelo Estadual de 2018, ano em que o time da RMF acabou rebaixado.
Um detalhe interessante é que Ceará e Maranguape já fizeram uma final estadual. O duelo aconteceu na edição de 2002, época em que o torneio era dividido em três etapas. O confronto decisivo entre o Vovô e o Gavião aconteceu na terceira fase, quando o time de Porangabuçu levou a melhor após empatar no jogo da ida, por 2 a 2, e vencer na volta por 3 a 1.
Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: análise de Iara Costa
"O Ceará chega, naturalmente, como o grande favorito da partida. Será o primeiro teste do elenco profissional na temporada de 2026 e a expectativa é de que o time consiga corresponder com um bom resultado, ainda que o técnico Mozart ainda esteja em processo de implementar seu estilo de jogo. Para o Maranguape, é o tipo de partida que precisa ser disputada no máximo nível de concentração e com a maior eficiência possível", avalia a jornalista e colunista do O POVO.
Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: provável escalação
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gilmar e Fernando; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart
Maranguape
4-4-2: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Ismael e Nailton; Lessim, Ronald, Clodô e Lucas Paccu; Luis Guilherme e Felipe Hulk. Técnico: João Neto
Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: ficha técnica
- Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
- Data: 14/1/2026
- Horário: 21h30min (de Brasília)
- Árbitro: Rodrigues Júnior
- Assistentes: Renan Aguiar e Marcondes Simão
Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão
- TV Verdes Mares
- TV Ceará
- Canal GOAT (Youtube)
- TVC Esporte (Youtube)
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO