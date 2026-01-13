Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Os times se enfrentarão nesta quarta-feira, 14, às 21h30min, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela 3ª rodada do certame estadual
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após iniciar sua campanha no Campeonato Cearense com a equipe sub-20 — que venceu o Floresta no Domingão, em Horizonte —, o Ceará fará sua estreia com o plantel profissional no torneio nesta quarta-feira, 14, diante do Maranguape, às 21h30min, no Presidente Vargas, pela terceira rodada. O duelo também marcará o reencontro dos clubes como rivais após oito anos, período em que o Gavião esteve fora da elite estadual.

Leia mais

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: como chega o Vovô

Atual bicampeão do Manjadinho, o Vovô chega para o confronto querendo manter o 100% de aproveitamento para se isolar na zona de classificação do Grupo B, que tem um cenário totalmente equilibrado neste momento: além do Alvinegro, Iguatu, Floresta e o próprio Maranguape somam os mesmos três pontos, mas os dois últimos citados têm um jogo a mais na chave.

A partida será uma oportunidade para os torcedores do Ceará terem o primeiro contato com alguns dos novos reforços contratados. É o caso, por exemplo, dos laterais Alex Silva e Fernando, que devem iniciar o embate como titulares. O zagueiro Gilmar, oriundo da base, ganhará sua primeira chance no profissional, enquanto o meio-campista Juan Alano pode aparecer como surpresa na escalação — ou entrar durante o jogo.

Em paralelo, o time de Mozart será formado por boa parte de jogadores remanescentes da temporada de 2025, como o goleiro Bruno Ferreira, os volantes Dieguinho e Zanocelo, o meio-campista Vina e os atacantes Pedro Henrique e Fernandinho. Alguns nomes que estavam no plantel, mas tiveram baixa minutagem no ano passado, como Lucca e Lucas Lima, devem ter mais espaço neste início de 2026.

 

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: como chega o Gavião

Adversário do Ceará, o Maranguape conquistou o tão sonhado retorno à elite do Manjadinho em 2025, quando se consagrou campeão da segunda divisão estadual. Equipe tradicional da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Gavião da Serra iniciou sua jornada no certame com derrota para o Iguatu, fora de casa, mas se recuperou na rodada passada após vencer o Tirol.

Almejando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, o Maranguape montou um elenco com investimento considerável para o padrão financeiro do clube: folha salarial em torno de R$ 140 mil, algo ainda muito distante quando comparado com o plantel do Ceará. A equipe é comandada pelo técnico João Neto e tem como destaques o volante — e capitão — Lessim e o atacante Felipe Hulk.

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: retrospecto

Em relação ao histórico do confronto, Ceará e Maranguape contabilizam 26 duelos entre si. Neste recorte, o Vovô leva ampla vantagem: são 14 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas para o Gavião da Serra. A última vez que os times se enfrentaram foi pelo Estadual de 2018, ano em que o time da RMF acabou rebaixado.

Um detalhe interessante é que Ceará e Maranguape já fizeram uma final estadual. O duelo aconteceu na edição de 2002, época em que o torneio era dividido em três etapas. O confronto decisivo entre o Vovô e o Gavião aconteceu na terceira fase, quando o time de Porangabuçu levou a melhor após empatar no jogo da ida, por 2 a 2, e vencer na volta por 3 a 1.

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: análise de Iara Costa

"O Ceará chega, naturalmente, como o grande favorito da partida. Será o primeiro teste do elenco profissional na temporada de 2026 e a expectativa é de que o time consiga corresponder com um bom resultado, ainda que o técnico Mozart ainda esteja em processo de implementar seu estilo de jogo. Para o Maranguape, é o tipo de partida que precisa ser disputada no máximo nível de concentração e com a maior eficiência possível", avalia a jornalista e colunista do O POVO.

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: provável escalação

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gilmar e Fernando; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart

Maranguape

4-4-2: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Ismael e Nailton; Lessim, Ronald, Clodô e Lucas Paccu; Luis Guilherme e Felipe Hulk. Técnico: João Neto

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: ficha técnica

  • Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
  • Data: 14/1/2026
  • Horário: 21h30min (de Brasília)
  • Árbitro: Rodrigues Júnior
  • Assistentes: Renan Aguiar e Marcondes Simão

Ceará x Maranguape pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão

  • TV Verdes Mares
  • TV Ceará
  • Canal GOAT (Youtube)
  • TVC Esporte (Youtube)
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar