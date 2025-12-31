Quixadá encara mais de 2 mil km de ônibus para jogar a Copinha 2026

Quixadá encara mais de 2 mil km de ônibus para jogar a Copinha 2026Partindo ainda nesta terça-feira, 31, o time do Sertão Central passará a virada do ônibus na estrada e chegará em Araraquara somente no dia 2
Estreante na Copinha, o Quixadá irá encarar um longo trajeto de ônibus para chegar em Araraquara (SP), cidade sede de seu grupo no torneio. Sem a estrutura de uma grande equipe, o time cearense optou pelos meios rodoviários para disputar o tradicional torneio de base. Com intenção de garantir ao menos um dia de treino aos atletas, a viagem se inicia nesta quarta-feira, 31, com data de chegada para a sexta-feira, 2.
O cronograma prevê que antes da estreia, marcada para o dia 4 de janeiro, a equipe do Sertão Central tenha o sábado, 3, exclusivo para treino e reconhecimento do gramado.
Durante os 2.746 km de viagem, que cortam 62 cidades e seis estados brasileiros, o grupo terá paradas estrategicamente programadas para banhos e alimentação durante o percurso e total apoio da comissão técnica do clube. Para que os atletas não tenham perdas de ritmo devido ao longo trajeto, o time preparou uma equipe com um massoterapeuta e um fisioterapeuta durante todo o caminho.
Além deles, o presidente da equipe, Emerson Bruno, também contratou dois motoristas para se revezarem durante o trajeto. Ao todo, a viagem foi orçada em R$ 60 mil, com R$ 42 mil sendo destinados ao aluguel do ônibus. Segundo o dirigente, a escolha se deu não apenas por economia nas passagens, mas também por maior mobilidade nos dias de jogos.
Ao chegar em Araraquara, parte da Logística será feita pela Federação Paulista de Futebol, anfitriã do torneio, que fornecerá um hotel quatro estrelas para toda a equipe. Na hospedagem também serão servidas as refeições de café da manhã, almoço e jantar.
O Quixadá estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior no domingo, 4, contra a Ferroviária, às 14 horas. A segunda partida é às 16h15min da quarta-feira, 7, contra o Cuiabá e o time cearense encerra a fase de grupos contra o América-RJ, às 17h15min, do sábado, 10. Todos os duelos são válidos pelo grupo 15 do certame.
Após oito anos de inatividade, o time da Rainha do Sertão retornou as atividades profissionais em 2024 e já em 2025 conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Em paralelo, a agremiação montou sua categoria sub-20 pela primeira vez em sua história e conseguiu a inédita vaga na Copinha após ser um dos quatro semifinalistas do Campeonato Cearense da modalidade.
