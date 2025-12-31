Quixadá encara mais de 2 mil km de ônibus para jogar a Copinha 2026

Atletas do sub-20 do Quixadá posam em frente a Pedra da Galinha, famoso ponto turístico da cidade, antes de partirem para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior / Crédito: Soares Fotografo/ Quixadá FC

Estreante na Copinha, o Quixadá irá encarar um longo trajeto de ônibus para chegar em Araraquara (SP), cidade sede de seu grupo no torneio. Sem a estrutura de uma grande equipe, o time cearense optou pelos meios rodoviários para disputar o tradicional torneio de base. Com intenção de garantir ao menos um dia de treino aos atletas, a viagem se inicia nesta quarta-feira, 31, com data de chegada para a sexta-feira, 2. O cronograma prevê que antes da estreia, marcada para o dia 4 de janeiro, a equipe do Sertão Central tenha o sábado, 3, exclusivo para treino e reconhecimento do gramado.