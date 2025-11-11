Com meia-entrada para mulheres, Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Inter

As entradas variam de R$ 15 a R$ 300 e podem ser adquiridas presencialmente na sede do clube e nos pontos de venda oficiais; e virtualmente pelo site Vozão Tickets. Já o sócio que quiser marcar presença, deve realizar o check-in por meio do Sócio Vozão.

O Ceará iniciou nesta terça-feira, 11, a venda de ingressos e abertura de check-ins para o jogo contra o Internacional. As equipes se enfrentam na Arena Castelão no dia 20, às 21h30min, pela 34ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, o Vovô anunciou meia-entrada para todas as alvinegras em todos os setores.

Fala machista de Ramón Díaz

Técnico do Internacional, Ramón Díaz ganhou destaque negativo após uma fala machista durante entrevista coletiva concedida depois do empate diante do Bahia, no último sábado, 8. Em resposta à declaração do argentino, o Ceará anunciou a venda de ingressos com valor de meia-entrada para mulheres em todos os setores do Gigante da Boa Vista.

Durante a entrevista, Ramón Díaz reclamou de um gol anulado do Internacional e cobrou uma postura mais firme da diretoria do clube diante do que considerou uma injustiça. “Eu vou falar com o presidente. Não pode ser que, em um clube tão importante, se passe isso, o que aconteceu hoje. Porque foi incrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens”, disse o treinador.

A fala retrógrada repercutiu negativamente nas redes sociais, sendo criticada por torcedores e imprensa. Após a pressão, o técnico argentino utilizou suas redes para se desculpar. “Na minha entrevista coletiva após a partida de ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado”, escreveu o comandante colorado.

O Internacional também se manifestou, lamentando o ocorrido e reforçando seu compromisso com a participação feminina no futebol. “O Sport Club Internacional reafirma seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser”, afirmou o clube por meio de nota oficial.