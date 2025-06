Horizonte visita o Santa Cruz-RN com foco em vaga no G-4 do Grupo A3 da Série D

O Horizonte derrotou o Santa Cruz-RN por 4 a 2 no jogo realizado no Domingão / Crédito: Yorran Vieira/Horizonte FC

O Horizonte enfrenta o Santa-Cruz-RN neste sábado, 7, às 15 horas, no estádio Nazarenão, em Goianinha(RN). Em caso de vitória do Galo do Tabuleiro e empates ou derrotas de Ferroviário e Treze, a equipe da região metropolitana pode entrar no g4 do grupo A3 da série D. A equipe horizontina vem de vitória contra a própria equipe potiguar, triunfando com o placar de 4 a 2 no estádio Domingão, no domingo, 1°. Na ocasião, Leonardo Ribeiro, duas vezes, Weberth e Charles Barbosa marcaram para os donos da casa, enquanto Thálisson e Einsfein descontaram para os visitantes.