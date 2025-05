Iguatu vence Maranhão por 1 a 0 e segue no G-4 do Grupo B da Série D

Triunfo do Azulão abriu a sétima rodada da primeira fase da quarta divisão do Brasileirão

O gol do Azulão foi marcado aos 32 minutos, por Leozinho, em uma partida marcada principalmente pela intensidade aplicada pelos dois times. Tanto Iguatu quanto Maranhão começaram a rodada com sete pontos e estavam em busca de finalizar os jogos de ida da primeira fase da Série D nas primeiras posições. Nessa, quem levou a melhor foi a equipe de Washington Luiz.

Em mais um duelo direto por uma vaga no G-4 do Grupo B da Série D do Brasileirão, o Iguatu levou a melhor com sua permanência na terceira posição da chave. Na noite desta sexta-feira, 30, a equipe cearense venceu o Maranhão — concorrente direto no chaveamento — por 1 a 0, em jogo válido pela sétima rodada da primeira fase do certame nacional.

Com o resultado, o Iguatu chegou aos 10 pontos e está atualmente atrás somente de Altos (12) e Imperatriz (11). O embate desta sexta-feira, 30, no entanto, abriu as disputas do chaveamento, de modo que o Iguatu ainda pode ser superado por Sampaio Corrêa e Tocantinópolis.

O próximo jogo do Azulão ocorre novamente diante do Maranhão, mas fora de casa. A partida está marcada para ocorrer no próximo domingo, 8, às 16 horas.