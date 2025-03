Ceará x Fortaleza pela final do Cearense: veja escalação provável, retrospecto e análise

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025: Marinho e Aylon. Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Independente do resultado, o Clássico-Rei deste sábado, 22, estará marcado na história. Às 16h30min, no campo da Arena Castelão, sob olhares de alvinegros e tricolores, Ceará e Fortaleza farão o jogo que decidirá a hegemonia do Campeonato Cearense. Ali, na terra onde a rivalidade é centenária, tudo se equipara. Não existe boa ou má fase. Uma bola pode mudar tudo, um desvio acidental, um herói – ou vilão – inesperado.

No jogo de ida, os sorrisos e festejos ficaram do lado preto-e-branco da cidade. O Vovô, em atuação de extrema eficiência, foi letal e venceu o Leão por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Fernando Sobral. O resultado deu ao time comandado por Léo Condé a vantagem de poder empatar para conquistar o título estadual.



Para o Fortaleza, somente vencer importa. Caso o Tricolor consiga o resultado positivo por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis, mesmo contexto que definiu a taça do Cearense de 2024, cujo Alvinegro se consagrou campeão. Para não depender da marca da cal, a equipe liderada pelo técnico Vojvoda precisa derrotar o Ceará por dois ou mais gols de vantagem.

​ Ceará x Fortaleza pela final do Cearense 2025: como chega o Vovô O Ceará, mandante do confronto, chega com a confiança em alta. O elenco preto-e-branco vive um ótimo momento neste ano e acumula 13 jogos de invencibilidade, sendo 11 vitórias e dois empates. Na atual edição do Campeonato Cearense, o clube de Porangabuçu tem 100% de aproveitamento, com oito triunfos em oito partidas, além de ter o melhor ataque e a melhor defesa. Uma campanha impecável até então.

“Ontem eu fiquei sabendo que o número de títulos está empatado, mas é um sonho meu e do grupo ser campeão. Independentemente da igualdade de troféus, nós queremos ganhar o campeonato. Sábado não vai ser diferente. Nosso querer, nossa vontade e nosso sonho, o meu sonho, é vencer o Campeonato Cearense”, comentou Marllon, zagueiro do Alvinegro. Ceará x Fortaleza pela final do Cearense 2025: como chega o Leão O Fortaleza, por outro lado, vive um cenário oposto. Sob pressão e vindo de atuações recentes ruins, o Leão precisará deixar toda a desconfiança para trás e encarnar um espírito diferente, mais aguerrido, assim como encontrar soluções para alguns problemas, sobretudo no meio-campo e no setor ofensivo - zonas onde têm faltado repertório e criatividade.



"Não adianta ficar só falando, é tomar atitude, viver o clássico e que a gente possa disputar no coração, na emoção, colocar o coração na ponta da chuteira e fazer valer. O clássico, às vezes, não é bonito, mas tem que ser jogado para ganhar, independentemente de como seja. Acredito muito no meu grupo. A gente precisa dar uma chacoalhada em umas situações, mas espero que amanhã a gente esteja em um dia abençoado e sendo o Fortaleza que muitos de vocês já conhecem", disse Marinho, atacante do Leão.

Ceará x Fortaleza pela final do Cearense 2025: os destaques do jogo O Clássico-Rei deste sábado, 12, válido pelo segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Cearense, pode ser decidido no meio-campo. Nos dois encontros anteriores entre Ceará e Fortaleza, o Vovô levou vantagem no setor e tirou grande proveito. Pelo lado alvinegro, a dupla de volantes formada por Dieguinho e Fernando Sobral deve ser, assim como ocorreu no duela da ida, um dos principais pilares da equipe comandada por Léo Condé. Já do lado tricolor, Vojvoda deve apostar novamente em atletas como Lucas Sasha, Martínez e Rossetto para tentar levar vantagem na zona central do campo.

Ceará x Fortaleza pela final do Cearense 2025: retrospecto Em relação ao retrospecto recente, a vantagem é do lado preto e branco da cidade. Nos últimos dez encontros, o Ceará venceu cinco e o Fortaleza apenas uma vez, além de quatro empates. O Vovô, inclusive, tem uma invencibilidade de seis jogos diante do Leão. Neste ano, os clubes se enfrentaram uma vez, pela fase de grupos do Estadual, e a equipe de Léo Condé levou a melhor por 2 a 1.

Ceará x Fortaleza pela final do Cearense 2025: análise de Afonso Ribeiro "O equilíbrio de forças que naturalmente acontece em um Clássico-Rei é potencializado nos jogos decisivos, mas o momento de cada um na temporada evidencia o Ceará mais sólido e o Fortaleza ainda oscilante. A vantagem no placar agregado também favorece o modelo de jogo do Alvinegro, que terá de manter a segurança defensiva e aproveitas os contragolpes. Já o Tricolor encara o desafio de reverter o cenário adverso e protagonizar uma exibição que ainda não conseguiu em 2025 diante de um adversário de maior nível competitivo, com eficiência e organização. O fator psicológico também será um ponto importante no duelo, já que há um tabu de sete jogos a favor do Ceará à prova e uma "corrida" contra o relógio: o Fortaleza precisando marcar dois gols, e o Vovô tentando garantir a vantagem", avaliou o jornalista.

Ceará x Fortaleza pela final do Cearense 2025: provável escalação Ceará 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni; Aylon, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé Fortaleza