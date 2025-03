Clássico-Rei: Ceará vê meio-campo encaixado, e Fortaleza ainda busca formação ideal

Vovô adota nova trinca na primeira final do Estadual, leva a melhor no setor e deve repetir escalação no duelo deste sábado, 22. Leão segue rotina de mudanças e sofre com más atuações

Os dois rivais costumam atuar no 4-3-3, o que deixa os esquemas "espelhados" em determinados momentos do confronto e intensifica a disputa na região central do campo.

A disputa no meio-campo deverá, mais uma vez, ditar o Clássico-Rei. Para o segundo jogo da final do Campeonato Cearense, neste sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão, o Ceará vê o setor encaixado com uma nova trinca, enquanto o Fortaleza ainda busca a formação ideal na temporada.

Léo Condé encontrou uma trinca alvinegra que alia força física e técnica, enquanto Vojvoda tenta achar uma escalação tricolor com qualidade na construção e armação dos lances, além do poder de marcação. Nos dois primeiros embates do ano, o Vovô levou a melhor no setor — e também no placar.

No embate de ida da decisão, sábado passado, 15, o Ceará foi a campo com Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni. O camisa 88, autor do gol da vitória por 1 a 0, de pênalti, mostrou o perfil combativo nas disputas com os atacantes do Leão. Sem Richardson, lesionado, Sobral assumiu o papel de "cão de guarda".

Já Lucas Mugni, autor de um dos gols no primeiro Clássico-Rei de 2025, mostrou-se novamente à vontade diante do Fortaleza e ditou o ritmo das jogadas, construindo os lances ofensivos. Foi o argentino, inclusive, que lançou a bola na área no lance do pênalti convertido por Sobral. No decorrer da grande decisão, Condé ainda poderá acionar Lourenço e Rômulo, por exemplo.

Dieguinho, que também atua como lateral-direito, teve desempenho para se firmar no meio-campo e foi o "motorzinho" do time de Porangabuçu, aparecendo para marcar e também para atacar, credenciando-se a seguir como titular. Com a sombra de Lourenço, que será opção no banco de reservas, o camisa 20 deu maior dinâmica à equipe.

O meio-campo do Leão

Do lado do Fortaleza, a despeito do tradicional rodízio de jogadores entre uma partida e outra, Vojvoda indica ainda não ter encontrado o trio ideal do setor central. Para a segunda final do Cearense, o comandante não poderá contar com o compatriota Pol Fernández, expulso no primeiro embate. Em mau momento, o Tricolor tem acumulado atuações ruins, o que impacta o desempenho dos meio-campistas.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025: Lucas Sasha. Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

No último sábado, o trio utilizado foi formado por Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Martínez. A estratégia visava ter poder de marcação para destruir as jogadas alvinegras e já iniciar o ataque tricolor, mas não surtiu efeito. Rossetto foi substituído no intervalo por Pol, que recebeu cartão vermelho nos minutos finais, enquanto Sasha e Martínez não se destacaram.