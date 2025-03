Ceará e Fortaleza vivem momentos opostos antes de Clássico-Rei decisivo do Estadual

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025:Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A grande decisão do Campeonato Cearense de 2025 vai colocar frente a frente rivais em situações distintas na temporada. No Clássico-Rei do próximo sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão, o Ceará chega embalado, com longa invencibilidade, enquanto o Fortaleza amargou duas derrotas seguidas — uma delas na primeira final — e vive momento turbulento. O Alvinegro tem a vantagem do empate para ser bicampeão, por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. O Tricolor, por sua vez, terá de ganhar por dois gols de diferença para levantar a taça. Em caso de resultado favorável ao Leão por um tento, a decisão será nos pênaltis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Clássico-Rei: o momento do Vovô Mandante do duelo de sábado, o Ceará perdeu apenas um confronto em 2025 e está invicto há 13 partidas: 11 vitórias e dois empates — ambas as igualdades foram diante do Confiança-SE. Neste recorte positivo, a equipe de Léo Condé balançou as redes 27 vezes e foi vazada apenas em cinco ocasiões. O time de Porangabuçu ainda defende o retrospecto de 21 embates de invencibilidade em Fortaleza, seja como dono da casa ou visitante. Os alvinegros também ostentam uma sequência sem derrotas nos Clássicos-Rei mais recentes: quatro empates e três triunfos. Apesar da lesão de Pedro Henrique, o Ceará viu Pedro Raul se encaixar rapidamente na equipe e outras peças mostrarem bom desempenho, como Dieguinho e Willian Machado, além de Galeano em ascensão. Mesmo assim, o comandante alvinegro prega cautela e respeito ao Fortaleza.

"Do outro lado tem bons atletas, bons profissionais, assim como aqui também tem. É uma grande decisão de duas equipes bem estruturadas. A gente espera chegar bem preparado para conseguir concretizar o que a gente vem buscando", analisou Léo Condé. Clássico-Rei: o momento do Leão Já o Tricolor sofreu cinco derrotas nos últimos oito jogos, inclusive duas para o próprio Ceará. Nesta trajetória, o time do Pici foi batido também por Altos-PI, Vitória e Sousa-PB. A série de tropeços deixa o clima tenso antes de reencontro com o maior rival, até pela necessidade de virar o placar agregado para conquistar o título. O Leão tem acumulado atuações ruins em 2025 e reveses contra equipes mais modestas, como Altos e Sousa. Os triunfos mais recentes foram em Clássicos das Cores contra o Ferroviário, entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, mas sem convencer o torcedor.