Pochettino e Mugni travam batalha argentina no meio de campo do Clássico-Rei da final

Pochettino e Mugni, meias de Fortaleza e Ceará, são os grandes maestros do meio de campo das equipes / Crédito: Montagem feitas com fotos de Davi Rocha / Especial para O POVO e Gabriel Silva / Ceará SC

O estilo de jogo de Fortaleza e Ceará passa diretamente pelos pés de Tomás Pochettino e Lucas Mugni, os homens do meio de campo de Tricolor e Alvinegro. Argentinos, os dois são peças fundamentais para os técnicos Juan Pablo Vojvoda e Léo Condé e podem ser decisivos no Clássico-Rei deste sábado, 15, às 16h30min, na Arena Castelão, pela ida da final do Campeonato Cearense Dos dois portenhos, o camisa 7 leonino é quem está há mais tempo em terras cearenses, desde 2023. Durante praticamente todo esse período, foi titular com a camisa do Leão, mesmo em alguns momentos em que esteve abaixo da média apresentada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na temporada passada, acabou sendo testado como segundo volante devido à saída de Caio Alexandre para o Bahia, mas não se firmou. Esse fato, contudo, não o impediu de ter o melhor ano de sua carreira ao retornar à sua posição de origem.

O camisa 10 entrou em campo 46 vezes, marcou três gols e deu dez assistências. Assim como seu compatriota rival, viveu o ano mais marcante de sua trajetória no futebol até agora. Neste ano, em 11 partidas, já balançou as redes duas vezes. Um desses gols foi no primeiro Clássico-Rei da temporada, quando abriu o placar para o triunfo alvinegro por 2 a 1, diante do Tricolor, no dia 8 de fevereiro, também no Castelão.

Análise dos meias Âncora e comentarista da Rádio O POVO CBN, Fernando Graziani analisou o momento dos dois jogadores em 2025 e onde podem ser decisivos no Clássico-Rei. "Os dois têm papéis importantes no setor ofensivo de seus times, principalmente em relação a fazer a bola chegar ao ataque. Mugni é mais toque de bola, lançamento. Pochettino é velocidade, carregador de bola. Mas os dois são relevantes", disse. "Em 2025, Mugni está melhor, com mais gols e assistências. Vem sendo mais decisivo para o time. Pochettino também é importante, mas tem sido mais inconstante em comparação com Mugni", completou o jornalista.

Números da temporada Tomás Pochettino 9 jogos

1 gol

2 assistências Lucas Mugni