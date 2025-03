Mais de 30: Tinga é o jogador com mais clássicos dos atuais elencos de Fortaleza e Ceará

Logo atrás do lateral-direito do Leão, entre os jogadores com mais participações no Clássico-Rei, está o zagueiro Luiz Otávio, do Vovô, com 25 partidas

Lateral-direito, capitão e ídolo do Fortaleza , Tinga é o jogador com mais Clássicos-Rei disputados entre os atletas de Leão e Ceará que estarão em campo no duelo deste sábado, 15, às 16h30min, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Na ocasião, balançou as redes no primeiro jogo, que terminou com vitória do Leão por 2 a 1. Na partida decisiva, foi o autor do único gol no triunfo por 1 a 0, garantindo o título para o Fortaleza.

Logo atrás de Tinga, entre os jogadores com mais participações no Clássico-Rei, está o zagueiro Luiz Otávio, com 25 partidas. O defensor chegou ao Ceará em 2017 e, desde então, se tornou um nome histórico no Vovô.