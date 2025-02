Iguatu goleia Cariri e deixa Ferroviário ameaçado por quadrangular do rebaixamento

Iguatu goleou Cariri por 5 a 1 no Campeonato Cearense 2025 / Crédito: João Marcos Lima/ADI

Em deulo válida pela quarta rodada do Campeonato Cearense, o Iguatu goleou o Cariri por 5 a 1 na noite dessa segunda-feira, 3, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. Os gols da partida foram anotados por Matheusinho, Eduardo Junior (2x) e Wagner Vidal (2x), que marcaram para o Azulão, enquanto Eduardo Elias diminuiu para o Cariri. Com o placar generoso, o Azulão do Centro-Sul subiu para a terceira colocação do Grupo B, com quatro pontos somados. A equipe agora depende apenas de si para garantir uma vaga nas quartas de final do Manjadinho. Na última rodada, o Azulão recebe o Horizonte, no estádio Morenão. O Cariri, por sua vez, disputará o quadrangular de rebaixamento para tentar a permanência na Série A do Cearense.

Ferroviário ameaçado A goleada do Iguatu afetou diretamente o Ferroviário, que agora precisará vencer o Cariri no Romeirão, e torcer pela derrota do Azulão e do Tirol na última rodada. Após duas derrotas e um empate, o escrete coral conheceu sua primeira vitória no Manjadinho nesse domingo, 2, ao vencer o Maracanã por 1 a 0. O placar permite que o Tubarão permaneça sonhando com uma vaga nas quartas de final da competição.