Ferroviário enfrenta Moto Club em busca de primeira vitória na Copa do Nordeste

Tiago Zorro (à esquerda) comanda treino do Ferroviário / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Em busca de somar os primeiros pontos na Copa do Nordeste 2025, o Ferroviário entra em campo na noite desta quarta-feira, 4, às 21h30min, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, para enfrentar o Moto Club-MA. O duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição regional coloca a frente dois times que, apesar se estarem apenas no início do certame, já estão em busca de se provar após as derrotas na primeira rodada.

O Tubarão da Barra iniciou a fase de grupos do Nordestão com um revés por 2 a 1 diante do Sport-PE no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. De lá para cá, entretanto, o grupo comandado por Tiago Zorro conseguiu se recuperar no Campeonato Cearense, o que pode ser uma motivação para uma boa atuação contra o Moto Club. Nas duas últimas rodadas do Estadual, o Peixe contabiliza uma vitória diante do Maracanã e um empate em 3 a 3 diante do Floresta — empate este que começou como derrota por 2 a 0, antes da virada, que foi igualada no final. Em toda a temporada, o grupo coral contabiliza duas vitórias, dois empates e três derrotas, em jogos disputados entre Nordestão e Campeonato Cearense. Um dos grandes oponentes do Ferroviário para a partida pode ser, entretanto, a agenda cheia entre dois torneios. Lutando contra a ida ao quadrangular do rebaixamento no Campeonato Cearense, a equipe não poderá abrir mão de jogar com o time titular diante do Cariri no próximo sábado, 8, às 16h30min, pela última rodada da fase de grupos do torneio. Deste modo, o mesmo time que entra em campo diante do Moto Club irá, após a partida, viajar de ônibus para Juazeiro do Norte. Visando descansar alguns atletas, inclusive, o clube decidiu por deixar parte do elenco de fora do jogo contra o Moto Club.



Adversário do Tubarão da Barra, o Moto Club entra em campo em busca de uma vitória não somente pelos três pontos que necessita para sair da última posição do Grupo A, mas também para reconquistar a confiança da torcida nesse início de temporada. Em sete jogos disputados em 2025, o grupo comandado por Zé Augusto só somou uma vitória, com quatro empates e duas derrotas entre embates da Copa do Nordeste e do Campeonato Maranhense. A única vitória do time maranhense no ano ocorreu diante do Botafogo-PB, no dia 8 de janeiro. Na ocasião, o time bateu o Belo por 1 a 0, com gol anotado pelo camisa 10, Danilinho, na fase preliminar do certame regional. Em último jogo válido pela Copa do Nordeste, o Moto Club foi derrotado em 2 a 0 pelo Fortaleza em partida realizada fora de casa, no estádio Presidente Vargas, no Ceará. Moto Club x Ferroviário: ficha técnica Moto Club



4-3-3: Allan Thiago; Ian (Wesley), Yan Cristian, Maurício e Gustavo Rodrigues; Felipe Dias, Pedro Dias e Danilinho; Luís Gustavo, Magno (Luis Lipek) e Matheus Silva (Hadrian). Téc: Zé Augusto. Ferroviário 3-5-2: João Soares; Ramires, João Kayky e Iago Fabrício; Kauê Leonardo, Matheus Xavier, Paulo Ricardo, Jan e João Vitor; Gustavo e Rodrigo Fuzil. Téc: Tiago Zorro.