Campeonato Cearense de 2025 terá premiação para campeão e vice; saiba valores

Marcado para começar no próximo dia 18, o Campeonato Cearense de 2025 terá mais um atrativo para as equipes que chegarem à grande final, além da disputa pela taça: o campeão e o vice do Estadual receberão premiação da Federação Cearense de Futebol (FCF), apurou o Esportes O POVO. A bonificação para os finalistas já foi adotada na edição de 2024 do Manjadinho e será replicada nesta temporada — no ano passado, o Ceará (campeão) e o Fortaleza (vice) levaram as premiações. O valor global é de R$ 500 mil, dividido da seguinte forma:

Campeão: R$ 350 mil

R$ 350 mil Vice-campeão: R$ 150 mil As finais do Campeonato Cearense estão marcadas para os dias 15 e 22 de março. A competição, portanto, será disputada em menos de dois meses devido às mudanças no calendário do futebol brasileiro.

Campeonato Cearense 2025: fórmula de disputa Em 2025, os dez times estão divididos em dois grupos, que se enfrentam entre si em turno único. Os primeiros colocados de cada chave se classificam direto para as semifinais, enquanto as outras duas vagas serão decididas nas quartas de final entre os segundos e terceiros colocados de cada chaveamento — vale ressaltar que o time com melhor campanha na primeira fase do certame decide em casa. As semifinais também serão disputadas em duelos de ida e volta. A decisão, assim como nas etapas anteriores, será decidida em dois jogos e o clube com a melhor campanha, somado ao desempenho da primeira fase e semifinal, faz o duelo valendo a taça como mandante.