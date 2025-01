Cearense 2025: Fortaleza aumenta "tropa" estrangeira e tenta retomar hegemonia estadual

Após perda do inédito hexacampeonato em 2024, Tricolor do Pici almeja 47ª taça do Manjadinho depois ser igualado pelo rival Ceará e terá elenco reforçado para a temporada

Pentacampeão de 2019 a 2023, o Leão teve a oportunidade no ano passado de levantar a taça do Manjadinho pela sexta vez consecutivo, feito nunca alcançado no futebol cearense. O time de Juan Pablo Vojvoda, porém, foi derrotado nos pênaltis pelo Ceará e, além de perder o troféu, viu o Vovô igualar o número de títulos: 46 para cada lado .

Em pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, o Fortaleza será o último time a estrear no Campeonato Cearense de 2025 e terá uma agenda apertada na primeira fase. Depois de perder a chance de conquistar o inédito hexacampeonato, em 2024, o Tricolor reforçou o elenco para esta temporada, aumentando a "tropa" estrangeira, e quer recuperar a hegemonia caseira no número total de conquistas estaduais.

"A gente trata o Campeonato Cearense com muita importância. Nos últimos seis campeonatos, ganhamos cinco, e isso mostra o quanto a gente valoriza esse campeonato e o quanto achamos importante buscar ganhar. Nós, torcedores, somos formados disputando e vencendo títulos estaduais e vivendo essas emoções", ponderou o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz , em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN.

O time do Pici está no Grupo B do Campeonato Cearense, ao lado de Barbalha, Ferroviário, Iguatu e Tirol. Os duelos cruzam as chaves entre si, ou seja, times do Grupo A enfrentam as equipes do Grupo B. O Tricolor será mandante em três partidas, inclusive no Clássico-Rei, e visitante em outras duas — uma delas já garantida na própria Capital, diante do Floresta.

Agora, em meio ao calendário atribulado — em paralelo, disputará a Copa do Nordeste —, o Fortaleza terá a missão de administrar o elenco para obter bons resultados nas duas competições e chegar à grande decisão. O escrete vermelho-azul-e-branco tem sido finalista do Manjadinho de forma consecutiva desde 2018. O torneio local é bastante valorizado por Vojvoda, que conquistou o primeiro título da carreira no Cearense e já soma três taças.

Na largada desta edição, serão cinco jogos em duas semanas. A primeira fase, portanto, será disputada em um intervalo de 14 dias.