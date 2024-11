Cearense Feminino: Fortaleza atropela The Blessed; Crato e Juasal empatam

Fortaleza goleou o The Blessed por 11 a 0 no Estadual Feminino 2024 Crédito: Carlos Roosewelt / Fortaleza EC

A bola rolou no último sábado, 2, pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino 2024. No centro de treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o Fortaleza venceu a equipe do The Blessed por 11 a 0. Já estádio Inaldão, em Barbalha, Crato e Juasal empataram por 1 a 1. O Tricolor do Pici não teve dificuldades para golear o The Blessed e garantir a liderança do grupo A do campeonato estadual. A goleada foi construída com os gols de Geicy, Natália e Janyele – todas marcando duas vezes –, enquanto Verena, Pissaia, Beea, Ravenna e Tainá complementaram o placar a favor das Leoas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O triunfo deixou o time comandado por Erandir na liderança isolada do grupo A, com seis pontos, tendo acumulado duas vitórias em dois duelos. Na última quinta-feira, 31, o Fortaleza já havia vencido o Ceará por 3 a 0 no Clássico-Rainha, também disputado no CT Ribarmar Bezerra.

No entanto, não demorou muito para o Crato igualar o placar com Antonia Sandra, aos 18 minutos da primeira etapa. Na volta do intervalo, o Crato virou o jogo no 1º minuto, com Marcionilia. Aos 8 minutos do tempo complementar, Cinthya marcou para o Juasal e deixou tudo igual novamente e sacramentando o resultado final de 2 a 2. O empate deu um ponto para cada equipe, o primeiro de ambas que haviam perdido para o R4, líder do grupo B nas rodadas anteriores. Apesar da igualdade na pontuação com Juasal, o Crato é o lanterna do grupo B devido ao saldo de gols.