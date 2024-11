É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

FIIIIIM DE JOGO NO CANINDÉ!!!!!

Atual tetracampeão, o Corinthians ficou mais perto de garantir vaga na final do Campeonato Paulista Feminino neste domingo (3), ao superar o São Paulo – mandante da partida - por 1 a 0, no Estádio do Canindé. Duda Sampaio, meio-campista seleção brasileira, marcou para as Brabas no segundo tempo, no embate que reeditou final do ano passado do Brasileirão Feminino, vencida pelo Timão, hexacapeão da competição nacional.