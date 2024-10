FCF convoca Conselho Técnico para o Campeonato Cearense de 2025

Durante o encontro com o Conselho Técnico do Manjadinho, a diretoria da FCF deverá apresentar formato, regulamento e calendário da competição; além de estabelecer regras e prazo para inscrição de atletas no certame.

A competição deverá manter o padrão da última temporada. Entretanto, a aprovação do regulamento dependerá do consentimento de todos os clubes participantes. A próxima edição do Manjadinho contará com dez clubes na disputa, sendo eles: Barbalha, Cariri, Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Maracanã e Tirol.

Finalistas da segunda divisão do Campeonato Cearense 2024, Tirol e Cariri entrarão na disputa do Estadual no lugar de Atlético-CE e Caucaia, clubes rebaixados da primeira divisão no último certame.