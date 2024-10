Cearense Feminino 2024: como chegam Ceará e Fortaleza em busca do título

A temporada de 2024 do futebol feminino chega ao seu último ato em solo alencarino a partir deste fim de semana, com o início do Campeonato Cearense. Neste sábado, 26, às 15 horas, o Ceará abre o torneio diante da equipe The Blessed, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga. No dia seguinte, o R4 joga diante do Crato no Inaldão, em Barbalha, às 15h30min.

O Cearense Feminino deste ano está dividido em dois grupos regionais, com três equipes cada. O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza e The Blessed, enquanto a chave B é de times do Cariri: Juasal, R4 e Crato. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em seis rodadas, com jogos de ida e volta.