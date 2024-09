Final entre Ceará e Fortaleza no Cearense sub-20 ocorrerá com portões fechados

A decisão ocorre devido ao choque de horário com o jogo entre Fortaleza e Bahia pela Série A, que acontece na Arena Castelão, o que interferiu no planejamento feito pelo Batalhão de Policiamento de Choque

Ceará e Fortaleza protagonizam, neste sábado, 21, o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense sub-20. O jogo acontece às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, e não terá a presença de público. A informação foi divulgada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) na portaria nº 004/2024, publicada na quinta-feira, 19.

Como solução, a FCF optou por não alterar a data do confronto e realizá-lo sem a presença de torcida. O segundo jogo da final, que acontece no dia 30 de setembro, terá a presença normal do público, com divisão igualitária de ingressos para as duas torcidas.

Apesar de serem as duas maiores potencias no Estado, esta é apenas a quarta vez que ocorre um Clássico-Rei na final do Estadual sub-20. Na primeira grande decisão entre os times, o Fortaleza se sagrou campeão, em 2011. Nas duas últimas vezes que os rivais se encontraram na final, o Ceará levou a melhor – em 2019 e 2023.